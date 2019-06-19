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Mudanças

Serra vai antecipar pleito e Piol promete deixar R$ 300 mil em caixa

A tentativa dos mandatários serranos é de que o novo presidente seja da mesma corrente política que atualmente comanda o clube

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 14:17

Publicado em 

19 jun 2019 às 14:17
João Batista Piol, presidente do Serra Crédito: Adriano Barbosa/Serra
Após a eliminação precoce do Serra na Série D, o momento é de planejamento para o futuro próximo, que se configura com a disputa da Copa Espírito Santo. Porém, a atual diretoria também já pensa em "passar o bastão" e a ideia é de antecipação das eleições.
De acordo com João Batista Piol, que confirmou que não tentará a reeleição, a tentativa dos mandatários serranos é de que o novo presidente seja da mesma corrente política que atualmente comanda o clube.
"Será antecipada em 30 ou 40 dias a eleição, que seria em janeiro, mas vamos antecipar pro início de dezembro. Eu não venho para a reeleição, não há nenhuma possibilidade. Eu creio que a presidência vai ficar com alguém do grupo (político) e vamos tentar fazer uma eleição de consenso. Se não der, paciência, mas vamos trabalhar pra isso."
> Serra volta atrás e decide disputar a Copa Espírito Santo 2019
Alguns nomes já se colocaram à disposição para apreciação dos associados, visando o pleito do fim do ano. Piol afirmou que os possíveis candidatos estão sendo avaliados e que ninguém está descartado.
"Tem o Anderson Ruela, que colocou o nome à disposição. Ele faz parte do conselho fiscal, é membro da diretoria. Como outros que colocaram o nome, como o Vanderlei lá atrás e próprio o Ervínio disse que tinha interesse, o Júnior dentista também lá atrás falou que tinha interesse. Estou esperando a manifestação das pessoas, mas ainda não tivemos essa discussão dentro do clube."
Promessa de "bolada" como herança
Com o título capixaba em 2018, o Serra teve o direito de jogar a Copa do Brasil deste ano, o que rendeu aos cofres do clube o montante de R$ 525 mil de cota de participação. O Serra venceu o Remo, mas parou no Vasco na segunda fase. Este desempenho rendeu ao time quase mais R$ 1 milhão (cota da segunda fase + venda do mando de campo).
Serra e Vasco se enfrentaram no Kleber Andrade Crédito: Marcelo Prest
> Vasco confirma amistoso contra Rio Branco no Kleber Andrade
O clube teve gastos com a montagem dos elencos da Copa ES 2018 e do Capixabão deste ano, além dos reforços contratados para a Série D. Entre lucros e dividendos, o presidente do Serra acredita que deixará em caixa para o Capixabão do ano que vem cerca de R$ 300 mil.
"Vieram recursos, mas desde julho do ano passado estamos tendo dificuldades com patrocinadores. Por conta disso, tudo o que mantivemos até hoje foi com o dinheiro da Copa do Brasil, fizemos adiantamento de cota. Tivemos patrocínios apenas da MRV (R$ 8.400) e do Jardim da Paz (R$ 5 mil por mês), além da BR Samor (4 cotas de R$ 5 mil). Agora nós pagamos o elenco, tem as rescisões, mas eu tenho a expectativa de que vai sobrar em torno de R$ 300 mil", disse ele, que não pretende usar a quantia para a montagem do elenco para a Copa ES.

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