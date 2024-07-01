Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Sem Gabigol, Flamengo vence Cruzeiro e dispara na liderança do Brasileiro
2 a 1

Sem Gabigol, Flamengo vence Cruzeiro e dispara na liderança do Brasileiro

O Flamengo chegou aos 27 pontos, três a mais que Botafogo e Bahia. O Cruzeiro, por sua vez, perdeu a chance de encostar nos líderes e estacionou nos 20 pontos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2024 às 06:00

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 06:00

Com Gabigol fora da relação por conta de todo o imbróglio de renovação, o Flamengo pareceu não sentir falta do atacante e venceu o Cruzeiro por 2 a 1, no Maracanã, disparando na liderança do Campeonato Brasileiro, neste domingo (30). Os gols foram marcados por Pedro e Fabrício Bruno, para o Rubro-Negro; e por Matheus Pereira, para a Raposa.
O Flamengo chegou aos 27 pontos, três a mais que Botafogo e Bahia. O Cruzeiro, por sua vez, perdeu a chance de encostar nos líderes e estacionou nos 20 pontos.
Flamengo vence Cruzeiro e segue na liderança isolada do Brasileirão
Flamengo vence Cruzeiro e segue na liderança isolada do Brasileirão Crédito: Marcelo Cortes / CRF
A torcida do Flamengo exibiu uma bandeira com o rosto do atacante Pedro. O jogador vive uma lua de mel com os rubro-negros.
O entorno do Maracanã viveu um clima de paz antes do jogo. Aliadas, as torcidas de Flamengo e Cruzeiro se misturaram e confraternizaram. Dentro do estádio, duelaram nos cânticos.
Campeão da etapa de Saquarema do Mundial de Surfe, o potiguar Italo Ferreira marcou presença no Maracanã junto com seu pai, seu Luizinho. Os dois são torcedores do Flamengo e o surfista fez questão de entrar no gramado, antes da partida, com uma bandeira rubro-negra.
O Flamengo visita o Atlético-MG, na quarta (3), na Arena MRV (MG). No mesmo dia, o Cruzeiro enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hülse (SC).
O JOGO
A partida teve início com o Flamengo tomando conta das ações. Inspirado, Gerson sabia explorar bem o espaço que o Cruzeiro deixava entre a zaga e os volantes. Foi desta forma, por exemplo, que o "Coringa" encontrou Pedro para o Rubro-Negro fazer o 1 a 0. O time da casa, porém, relaxou após o gol e a Raposa passou a gostar do jogo, chegando ao empate com Matheus Pereira, o melhor em campo pelos mineiros.
O Cruzeiro começou o segundo tempo melhor do que o Flamengo e parecia estar próximo da virada, mas a defesa bobeou na bola parada e Fabrício Bruno, de cabeça, fez o 2 a 1. Os mineiros pareceram sentir o gol e o Rubro-Negro acordou, tendo outras oportunidades. No fim, chegou a ter um pênalti assinalado, mas o VAR anulou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados