AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Seleção enxerga Neymar em bom nível, mas uma questão ainda gera preocupação
Copa do Mundo

Seleção enxerga Neymar em bom nível, mas uma questão ainda gera preocupação

Depois de mais de um mês sem atuar, o camisa 10 pode aparecer pela primeira vez na Copa do Mundo na partida contra a Escócia

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 14:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2026 às 14:30
Neymar pela Seleção Brasileira
Neymar pela Seleção Brasileira Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF

A expectativa pela volta de Neymar à seleção brasileira está cada vez mais próxima de se concretizar. Depois de mais de um mês sem atuar, o camisa 10 pode aparecer pela primeira vez na Copa do Mundo na partida contra a Escócia, na próxima quarta-feira, em Miami. Internamente, a avaliação é positiva sobre sua evolução física e técnica, mas ainda existe uma preocupação relevante: como o atacante reagirá ao contato de jogo.


Neymar não entra em campo desde 17 de maio e vem sendo reintegrado de forma gradual aos treinamentos. Nos últimos dias, participou de duas atividades em tempo integral com o grupo, um sinal considerado importante pela comissão técnica. Ainda assim, a possibilidade de utilização é cercada de cuidados. A tendência é que, se for relacionado, ele comece no banco de reservas. O planejamento atual prevê uma participação limitada a cerca de 20 minutos, sempre condicionada ao andamento da partida e à resposta física apresentada nos dias anteriores ao confronto.


O cenário exige cautela porque a seleção considera que Neymar ainda está em uma fase delicada de retorno. O jogador acumulou problemas físicos ao longo do ciclo da Copa e, aos 34 anos, demanda um controle maior de carga do que em fases anteriores da carreira. Dentro da comissão técnica, a percepção é que o atacante já demonstra um nível competitivo satisfatório nos treinamentos. O que ainda gera dúvidas não é a qualidade técnica ou a capacidade de decidir partidas, mas a reação do corpo em uma situação real de jogo.


O receio passa especialmente pelo estilo de Neymar. Historicamente, ele é um atleta que recebe muitas faltas e sofre constantes pancadas por atuar em zonas congestionadas do campo e por ter grande capacidade de drible. Uma entrada mais dura da Escócia, por exemplo, pode representar um teste importante para medir como seu organismo responde depois de um período afastado.


A cautela se justifica também pelo contexto da competição. O Brasil precisa vencer para encaminhar a classificação em primeiro lugar do grupo. Dependendo dos resultados, a equipe pode até precisar construir saldo de gols para evitar depender do resultado entre Marrocos e Haiti.


Terminar na liderança não significa apenas um cruzamento teoricamente mais favorável nas oitavas de final. A posição também garante uma logística muito mais confortável para a sequência do Mundial. Nesse cenário, a seleção permaneceria baseada em Nova Jersey. Caso avance em segundo lugar, passaria a viajar constantemente entre diferentes cidades dos Estados Unidos, transformando-se em uma seleção itinerante justamente na fase decisiva da Copa.


Por isso, a comissão técnica tenta equilibrar a necessidade de vitória com a preservação de um de seus principais jogadores. A presença de Neymar contra a Escócia é vista como uma possibilidade real. O desafio agora é saber não apenas se ele está pronto para jogar, mas como seu corpo responderá quando o primeiro choque acontecer.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Copa 2026 Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Croácia vence o Panamá por 1 a 0 na Copa do Mundo 2026
Croácia sofre pressão, mas supera Panamá para seguir viva na Copa
Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador a marcar gol em seis Copas do Mundo
Lixo acumulado no bairro Tabuazeiro, em Vitória
Greve nacional dos garis é suspensa após dois dias de paralisação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados