São Paulo fecha contrato com a WTorre para reformar e ampliar o Morumbi

O São Paulo assinou contrato com a WTorre para reformar o estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como Morumbi, na capital paulista.
A construtora terá seis meses para apresentar um projeto para ser aprovado pelo clube. A WTorre é a administradora do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. O contrato com o SPFC, porém, tem um modelo de negócio diferente.
O São Paulo terá autonomia para vetar e escolher datas de apresentações artísticas.
A reforma prevê aumentar a capacidade para receber até 100 mil pessoas em shows -atualmente, o estádio comporta cerca de 80 mil pessoas. Em dias de jogos, o local terá espaço para cerca de 85 mil espectadores.
O valor das obras ainda não está definido.
O contrato também prevê a construção de um anfiteatro modular com capacidade para até 20 mil pessoas, onde poderão ser realizados eventos esportivos e palestras, sem impacto no gramado. Será criado também um estacionamento para cerca de 2.000 veículos, que poderá ser usado pelos sócios do clube.
A WTorre buscará licença para a realização das reformas e a flexibilização do tombamento do estádio.
A previsão é que as obras sejam finalizadas a tempo das celebrações do centenário do clube, comemorado em 2030. A WTorre será responsável pela captação dos recursos financeiros para realização da reforma.
A construtora não será dona do estádio, mas terá participação nas receitas. E o futebol terá prioridade, segundo o compromisso firmado entre a empresa e o clube.
Como revelou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o São Paulo assinou neste mês um contrato de exclusividade com a Live Nation, uma das maiores produtoras do mundo, para abrigar os shows de suas grandes estrelas no local.
O contrato é de R$ 60 milhões, e vale por cinco anos.
A Live Nation tem entre seus artistas estrelas como Madonna, U2, Beyoncé, Lady Gaga, Jonas Brothers e Coldplay.