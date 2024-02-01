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Sem espaço

Santos empresta Lucas Lima ao Sport até o fim da Série B deste ano

Meia não readequou ao novo momento financeiro do time paulista e perdeu espaço com Carille; empréstimo ao clube pernambucano vai até o fim do ano

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 15:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2024 às 15:44
O Santos anunciou nesta quinta-feira o empréstimo do meia Lucas Lima para o Sport até o final da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. O jogador de 33 anos vinha treinando separadamente desde a reapresentação do elenco do Santos no início de janeiro.
Lucas Lima jogará no Sport até o fim de 2024
Lucas Lima jogará no Sport até o fim de 2024 Crédito: Raul Baretta/ Santos FC
Com passagem pelo Santos (de 2014 a 2017) e pela seleção brasileira, Lucas Lima voltou ao clube da Vila Belmiro na temporada passada e teve desempenho discreto. Foram 50 partidas por quatro competições com dois gols marcados e dez assistências. Com ele no elenco, o Santos flertou com o descenso no Paulistão, caiu na fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e sofreu o inédito rebaixamento no Brasileiro.
Ao reassumir a presidência do clube, a gestão de Marcelo Teixeira negociou com alguns jogadores uma readequação salarial, que foi aceita pelo goleiro João Paulo, o volante Tomás Rincón e o atacante Morelos. Lucas Lima era considerado um jogador caro pela diretoria santista e estava fora dos planos do técnico Fábio Carille.
Entre os 13 reforços anunciados pelo Santos para a disputa do Paulistão e da Série B, figuram três meias: Giuliano, que estava no Corinthians e já aparece como um dos destaques do time montado por Carille, o venezuelano Otero e o equatoriano Cazares, que defendeu o América-MG em 2023.

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