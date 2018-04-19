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Brancão

Rio Branco anuncia acerto com zagueiro Lucas Barboza, ex-Vasco

Defensor capixaba, de 22 anos, enfrentou disputou o último Campeonato Carioca pela Portuguesa-RJ

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 14:21

Publicado em 

19 abr 2018 às 14:21
O Rio Branco segue se reforçando para a disputa da Série B do Campeonato Capixaba. Depois de apresentar o goleiro Walter, campeão estadual com o Serra, o clube alvinegro correu no mercado e fechou a contratação do zagueiro Lucas Barboza, de 22 anos, que disputou o Cariocão deste ano pela Portuguesa-RJ.
Lucas Barboza ao lado do meia Nenê e do atacante Thalles Crédito: Vasco/Divulgação
Barboza, como é conhecido, fez toda sua formação nas categorias de base do Vasco. No sub-20, foi o capitão da equipe de São Januário e chegou a fazer parte do time profissional na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2016.
Em 2017, foi emprestado para o São Raimundo-PA, onde disputou o Campeonato Paraense. De lá, o zagueiro seguiu para o Al-Tadamon, do Kuwait. Iniciou a atual temporada na Lusa.
O jogador já treina com o elenco capa-preta desde a última terça-feira (17) e estará à disposição do técnico Erich Bomfim assim que seu nome for publicado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF.
 
FICHA TÉCNICA
Nome: Lucas Barboza Rodrigues
Data de nascimento: 14/03/1996
Local de nascimento: Vila Velha
Idade: 22
Altura: 1,85 m
Posição: Zagueiro

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