Rio Branco anuncia acerto com zagueiro Lucas Barboza, ex-Vasco

O Rio Branco segue se reforçando para a disputa da Série B do Campeonato Capixaba. Depois de apresentar o goleiro Walter, campeão estadual com o Serra, o clube alvinegro correu no mercado e fechou a contratação do zagueiro Lucas Barboza, de 22 anos, que disputou o Cariocão deste ano pela Portuguesa-RJ.

Lucas Barboza ao lado do meia Nenê e do atacante Thalles Crédito: Vasco/Divulgação

Barboza, como é conhecido, fez toda sua formação nas categorias de base do Vasco. No sub-20, foi o capitão da equipe de São Januário e chegou a fazer parte do time profissional na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2016.

Em 2017, foi emprestado para o São Raimundo-PA, onde disputou o Campeonato Paraense. De lá, o zagueiro seguiu para o Al-Tadamon, do Kuwait. Iniciou a atual temporada na Lusa.

O jogador já treina com o elenco capa-preta desde a última terça-feira (17) e estará à disposição do técnico Erich Bomfim assim que seu nome for publicado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF.





FICHA TÉCNICA

Nome: Lucas Barboza Rodrigues

Data de nascimento: 14/03/1996

Local de nascimento: Vila Velha

Idade: 22

Altura: 1,85 m