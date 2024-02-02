Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Reforço do Corinthians, Pedro Raul fez menos gols que goleiro no México
Devagar

Reforço do Corinthians, Pedro Raul fez menos gols que goleiro no México

O atacante vinha atuando como reserva no Toluca. O centroavante só jogou 90 minutos completos três vezes no clube mexicano, e não faz nenhum gol desde setembro

Publicado em 02 de Fevereiro de 2024 às 16:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2024 às 16:22
Anunciado pelo Corinthians, Pedro Raul é a nova esperança de gols no Alvinegro. No entanto, o centroavante não foi o principal sinônimo de bolas na rede em seu último clube.
Futebol
Pedro Raul deixou o futebol mexicano e acertou com o Corinthians Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
O goleiro Tiago Volpi, ex-São Paulo, é o artilheiro do Toluca em 2023/24. O arqueiro é responsável pelas cobranças de pênalti no clube mexicano. O brasileiro tem sete gols marcados na temporada, com taxa de conversão de 100% nas penalidades.
Pedro Raul ocupa a quinta posição no ranking de artilheiros do Toluca na temporada. O centroavante balançou as redes em quatro ocasiões, duas vezes na Leagues Cup disputada em julho e agosto de 2023 e duas vezes em partida contra o Pachuca, pelo Torneio Apertura do Campeonato Mexicano.
A média de gols por jogo de Volpi é superior à de Pedro Raul. O goleiro tem 25 partidas na temporada (0,28 gol p/j), enquanto o centroavante entrou em campo 19 vezes (0,21 gol p/j). Contudo, o novo reforço do Corinthians precisou de menos minutos para marcar 224,7 contra 321,4 do arqueiro.
Pedro Raul vinha atuando como reserva no Toluca. O centroavante só jogou 90 minutos completos três vezes no clube mexicano, e não faz nenhum gol desde setembro.

Contratação

O Corinthians vai pagar U$ 5 milhões (quase R$ 24,85 milhões na cotação atual) ao Toluca por 100% dos direitos econômicos do atacante. O pagamento será dividido em quatro parcelas: duas em 2024 e duas em 2025.
A multa rescisória do atleta é de R$ 300 milhões para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros para o mercado internacional. O Toluca terá 20% de mais-valia sobre uma eventual venda futura.
O contrato é válido até 31 de dezembro de 2028. Pedro Raul já apareceu no BID e está apto para estrear contra o Novorizontino, no domingo, pelo Campeonato Paulista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos
Imagem de destaque
5 dicas para reduzir o estresse e proteger a saúde mental e cardiovascular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados