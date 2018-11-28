Rafael Soriano é anunciado no Rio Branco VN: "É um clube organizado"

Semifinalista da última edição do Estadual, o Rio Branco VN busca repetir a boa campanha no Campeonato Capixaba 2019. E quem será o responsável por comandar a equipe nesse objetivo será o treinador Rafael Soriano. O técnico foi anunciado pela diretoria do clube na noite da última terça-feira.

Rafael Soriano é o novo técnico do Rio Branco de Venda Nova Crédito: Reprodução/Rio Branco VN

Novo comandante técnico do Rio Branco VN, Soriano se diz feliz com o acerto. O treinador elogia a estrutura e o projeto apresentado pela diretoria do clube.

- Fiquei muito feliz pela lembrança, eles me apresentaram uma visão geral do clube, que eu fiquei muito contente em vê que é um clube organizado, que tem gestão e organização. A gente vai, num segundo momento, sentar para ver o planejamento de futebol, porque eles fazem as coisas de forma muito correta.

" Rio Branco VN sabe onde pode chegar. Eu vejo um clube se planejando a médio prazo, crescendo as suas instalações, a sua parte externa e, consequentemente, o futebol vem junt" Rafael Soriano - Técnico - Cargo do Autor

Soriano afirma que a primeira reunião com a diretoria do Rio Branco VN foi para tratar o seu acerto. Com o vínculo firmado, agora as duas partes vão passar a planejar a montagem do elenco e o início da pré-temporada, que tem previsão de início para o final de dezembro ou início de janeiro.

- O primeiro contato foi mais para acertarmos. A ideia deles era poder anunciar um treinador, para a partir daí poder pensar no elenco em geral. Acredito que nos próximos dias eles devam estar definindo um orçamento para podermos sentarmos novamente e definir o elenco. Mas, hoje, não temos nenhum jogador, vamos começar do zero.

"Trabalho diferente"

O Rio Branco VN será o terceiro clube que Rafael Soriano comandará no futebol capixaba. Antes da equipe de Venda Nova, o treinador dirigiu a Desportiva Ferroviária e o Espírito Santo, times da Grande Vitória.

Além da questão geográfica, Soriano chegou para os trabalhos anteriores visando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Por esses motivos, ele vê esse novo desafio com o Rio Branco VN de forma diferente.