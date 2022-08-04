Problemas minam trabalho do técnico Luís Castro no Botafogo

Luis Castro vem convivendo com problemas desde a sua chegada ao Alvinegro carioca Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo foi recentemente adquirido por John Textor, empresário norte-americano, que possui diversos clubes do futebol internacional. Desde a criação da SAF, o elenco alvinegro vem sendo montado com o campeonato em andamento. O treinador da equipe, Luís Castro, vem convivendo com uma série de problemas desde a sua chegada ao Brasil.

Além de ser um time em construção, os problemas de lesão e suspensões estão impossibilitando o comandante de repetir a escalação, algo que não aconteceu até agora em 20 rodadas do Campeonato Brasileiro. Para piorar, houve um surto viral gastrointestinal, que acometeu 10 profissionais, afetando a preparação para a próxima rodada.

Tudo isso vem contribuindo para o mau desempenho da equipe. Parte da torcida criou uma expectativa muito alta depois da aquisição do clube, gerando uma maior impaciência com os resultados ruins. Já a outra parte se mantém mais paciente, entendendo ser um processo recente e que leva tempo para se consolidar.

Luís Castro ressaltou o momento complicado na coletiva do último sábado (30), dizendo que nunca teve tantos problemas em uma equipe como está tendo agora no Botafogo. No último jogo, Luís teve a oportunidade de repetir pela primeira vez uma escalação, mas Marçal e Eduardo tiveram problemas e não puderam ser escalados.