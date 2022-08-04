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Complicações

Problemas minam trabalho do técnico Luís Castro no Botafogo

Treinador português não conseguiu repetir escalação nas 20 rodadas do Campeonato Brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2022 às 18:18

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 18:18

Luis Castro vem convivendo com problemas desde a sua chegada ao alvinegro carioca
Luis Castro vem convivendo com problemas desde a sua chegada ao Alvinegro carioca Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo foi recentemente adquirido por John Textor, empresário norte-americano, que possui diversos clubes do futebol internacional. Desde a criação da SAF, o elenco alvinegro vem sendo montado com o campeonato em andamento. O treinador da equipe, Luís Castro, vem convivendo com uma série de problemas desde a sua chegada ao Brasil.
Além de ser um time em construção, os problemas de lesão e suspensões estão impossibilitando o comandante de repetir a escalação, algo que não aconteceu até agora em 20 rodadas do Campeonato Brasileiro. Para piorar, houve um surto viral gastrointestinal, que acometeu 10 profissionais, afetando a preparação para a próxima rodada.
Tudo isso vem contribuindo para o mau desempenho da equipe. Parte da torcida criou uma expectativa muito alta depois da aquisição do clube, gerando uma maior impaciência com os resultados ruins. Já a outra parte se mantém mais paciente, entendendo ser um processo recente e que leva tempo para se consolidar.
Luís Castro ressaltou o momento complicado na coletiva do último sábado (30), dizendo que nunca teve tantos problemas em uma equipe como está tendo agora no Botafogo. No último jogo, Luís teve a oportunidade de repetir pela primeira vez uma escalação, mas Marçal e Eduardo tiveram problemas e não puderam ser escalados.
No entanto, não só de más notícias vive o torcedor alvinegro. Os atletas Rafael, Joel Carli e Del Piage se recuperam de lesão e estão disponíveis para a próxima partida, além de Victor Cuesta, que recentemente fez uma cirurgia na face, mas se colocou a disposição para atuar com uma máscara que protege a região.

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