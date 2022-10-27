Pablo Marí, ex-Flamengo, é esfaqueado em supermercado na Itália

Marí chegou ao Monza em agosto deste ano após passagem pela Udinese Crédito: Reprodução

O zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo e atualmente no Monza, foi esfaqueado em um supermercado no interior de um centro comercial de Assago, Itália. Segundo informações da imprensa italiana, um homem de 46 anos, identificado com distúrbios psiquiátricos, foi detido após esfaquear cinco pessoas, ferindo gravemente pelo menos duas delas.

+++Il difensore spagnolo del #Monza Pablo #Marì è tra i cinque uomini accoltellati da uno squilibrato al centro commerciale di Assago+++ — Sportface (@sportface2016) October 27, 2022

A Sky, da Itália, informou que o atleta está consciente e não em estado grave. Ele foi socorrido e levado a um hospital da região. O agressor já foi detido pela polícia.