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Violência

Pablo Marí, ex-Flamengo, é esfaqueado em supermercado na Itália

Segundo a imprensa local, ele e outras 4 pessoas sofreram um atentado de um homem identificado com distúrbios psiquiátricos. O jogador está consciente e foi encaminhado para um hospital na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2022 às 16:07

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 16:07

Marí chegou ao Monza em agosto deste ano após passagem pela Udinese
Marí chegou ao Monza em agosto deste ano após passagem pela Udinese Crédito: Reprodução
O zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo e atualmente no Monza, foi esfaqueado em um supermercado no interior de um centro comercial de Assago, Itália. Segundo informações da imprensa italiana, um homem de 46 anos, identificado com distúrbios psiquiátricos, foi detido após esfaquear cinco pessoas, ferindo gravemente pelo menos duas delas.
A Sky, da Itália, informou que o atleta está consciente e não em estado grave. Ele foi socorrido e levado a um hospital da região. O agressor já foi detido pela polícia.
Pablo Marí se destacou no futebol brasileiro atuando pelo Flamengo, em 2019, quando conquistou o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Está no Monza desde agosto deste ano.

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