Pablo Marí, ex-Flamengo, é esfaqueado em supermercado na Itália

O zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo e atualmente no Monza, foi esfaqueado em um supermercado no interior de um centro comercial de Assago, Itália. Segundo informações da imprensa italiana, um homem de 46 anos, identificado com distúrbios psiquiátricos, foi detido após esfaquear cinco pessoas, ferindo gravemente pelo menos duas delas.
A Sky, da Itália, informou que o atleta está consciente e não em estado grave. Ele foi socorrido e levado a um hospital da região. O agressor já foi detido pela polícia.
Pablo Marí se destacou no futebol brasileiro atuando pelo Flamengo, em 2019, quando conquistou o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Está no Monza desde agosto deste ano.