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Nova camisa do Flamengo para 2024 é divulgada pela Adidas

Fornecedora de uniformes se antecipou ao clube e revelou como será o modelo da temporada em ação com o atacante Pedro e o astro da NBA Donovan Mitchell
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2024 às 17:51

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 17:51

Donovan Mitchell e Pedro posando com a camisa nova do Flamengo e do Cleveland Cavaliers, da NBA
Donovan Mitchell e Pedro posando com a camisa nova do Flamengo e do Cleveland Cavaliers, da NBA Crédito: Adidas/Divulgação
A torcida do Flamengo conheceu finalmente o novo uniforme do clube para 2024. A Adidas, fornecedora do Rubro-Negro, divulgou na tarde desta terça-feira (23) uma imagem no X (antigo Twitter) do astro do Cleveland Cavaliers, da NBA, Donovan Mitchell, segurando o novo 'manto', ao lado do atacante Pedro, artilheiro da equipe carioca no ano passado. 
A previsão de lançamento da camisa era para o próximo dia 26 de janeiro, mas a gigante alemã acabou antecipando o anúncio. O primeiro jogo do Flamengo com o novo uniforme será no sábado (27), no amistoso preparatório contra o Orlando City, no Exploria Stadium, Estados Unidos.
"Experiência incrível. Primeira vez que vou num jogo da NBA. Tinha muito brasileiro na arena, foi muito legal, e a sensação foi incrível. NBA é uma competição muito grande, com um nome muito grande. O manto novo está bonito, espero que a gente possa brilhar com ele esse ano", afirmou Pedro em entrevista coletiva.
No último domingo (21), o Flamengo entrou em campo e derrotou a equipe do Philadelphia Union pelo placar de 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Pedro, de pênalti, e Everton Cebolinha. O amistoso foi um dos dois que o clube fará no período de pré-temporada nos Estados Unidos.

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