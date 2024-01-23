Nova camisa do Flamengo para 2024 é divulgada pela Adidas

Donovan Mitchell e Pedro posando com a camisa nova do Flamengo e do Cleveland Cavaliers, da NBA Crédito: Adidas/Divulgação

A torcida do Flamengo conheceu finalmente o novo uniforme do clube para 2024. A Adidas, fornecedora do Rubro-Negro, divulgou na tarde desta terça-feira (23) uma imagem no X (antigo Twitter) do astro do Cleveland Cavaliers, da NBA, Donovan Mitchell, segurando o novo 'manto', ao lado do atacante Pedro, artilheiro da equipe carioca no ano passado.

A previsão de lançamento da camisa era para o próximo dia 26 de janeiro, mas a gigante alemã acabou antecipando o anúncio. O primeiro jogo do Flamengo com o novo uniforme será no sábado (27), no amistoso preparatório contra o Orlando City, no Exploria Stadium, Estados Unidos.

"Experiência incrível. Primeira vez que vou num jogo da NBA. Tinha muito brasileiro na arena, foi muito legal, e a sensação foi incrível. NBA é uma competição muito grande, com um nome muito grande. O manto novo está bonito, espero que a gente possa brilhar com ele esse ano", afirmou Pedro em entrevista coletiva.