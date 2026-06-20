No apagar das luzes, Alemanha busca virada dramática contra a Costa do Marfim em Toronto

Em um dos confrontos mais espetaculares e caóticos da Copa do Mundo de 2026 até aqui, a Alemanha venceu a Costa do Marfim de virada por 2 a 1, na tarde deste sábado, no Toronto Stadium. Após sair atrás no placar e ter dois gols anulados pelo VAR, a equipe de Julian Nagelsmann buscou o empate com Deniz Undav no segundo tempo e selou a vitória nos acréscimos, em uma reta final de pura trocação franca.
Com o resultado, a tetracampeã mundial mantém os 100% de aproveitamento, chega aos 6 pontos e garante a liderança isolada do Grupo E, colocando um pé e meio nas oitavas de final.
A expectativa de um atropelo alemão durou cerca de 20 minutos. Dominando o meio-campo, a equipe europeia empilhou chances e balançou a rede com Pavlović aos 22, mas a arbitragem, com auxílio do vídeo, marcou falta no goleiro Yahia Fofana.
Logo em seguida, a partida foi paralisada para a pausa de hidratação dos atletas e ela esfriou a Alemanha e reenergizou os Elefantes. Aos 30 minutos, após um bate-rebate tenso na área, o capitão Franck Kessié usou a força física para ganhar da zaga e bater à queima-roupa: 1 a 0. Antes do intervalo, a Alemanha ainda teria um segundo gol invalidado.
No segundo tempo, Nagelsmann foi para o tudo ou nada. Sacou Sané e Musiala e lançou Leweling e Deniz Undav. A estrela do técnico brilhou aos 23 minutos: após cruzamento sob medida, Undav apareceu livre para testar firme e deixar tudo igual. O que veio nos acréscimos foi o puro caos: no último abafa, aos 48 minutos, a bola sobrou viva num bate-rebate na pequena área e foi empurrada para o fundo da rede, fazendo o Canadá tremer. Virada épica por 2 a 1, liderança isolada do Grupo E e Undav marca denovo garantindo o triunfo alemão.