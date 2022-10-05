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Liga dos Campeões

Messi marca, mas PSG empata com o Benfica; Haaland faz dois em goleada do City

Argentina colocou os franceses na frente, mas os donos da casa conseguiram o empate ainda no primeiro tempo. Time inglês vence com show do atacante norueguês
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2022 às 18:35

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 18:35

Haaland marcou dois gols na vitória do City. Boa atuação de Messi não evita empate em Portugal
Haaland marcou dois gols na vitória do City. Boa atuação de Messi não evita empate em Portugal Crédito: Instagram/Repdrodução
Após vencer as duas primeiras partidas na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain foi a campo no Estádio da Luz nesta quarta-feira e empatou por 1 a 1 com o Benfica, pela terceira rodada do Grupo H. Em duelo com participação decisiva dos goleiros, Messi anotou um belo gol, servido por Neymar, e os benfiquistas contaram com um gol contra do zagueiro Danilo Pereira para empatar.
A igualdade no placar deixa os dois times com sete pontos, mas o PSG fica com o primeiro lugar por ter mais gols marcados que o vice-líder português. A terceira colocação é da Juventus, que pontuou pela primeira vez ao vencer o quarto colocado Maccabi Haifa por 3 a 1, com dois gols de Rabiot e um de Vlahovic. O tento israelense foi marcado por Dean David.
O Benfica foi um adversário duro para o PSG durante os minutos iniciais do primeiro tempo e forçou Donnarumma a mostrar todo o seu reflexo para salvar a meta parisiense em mais de uma oportunidade. O goleiro italiano venceu duelos com Gonçalo Ramos e protagonizou uma linda defesa após finalização de David Neres. Depois de segurar a pressão, o PSG abriu o placar graças ao talento de seu trio estrelado.
Em uma excelente troca de passes, Neymar recebeu de Mbappé na meia-lua e serviu Messi, que bateu de primeira na entrada da área e viu a bola cheia de efeito morrer na rede. O gol aplacou um pouco o ímpeto benfiquista. Mesmo assim, o empate saiu. Pouco antes do intervalo, aos 40 min, Gonçalo Ramos não conseguiu concluir de cabeça após cruzamento de Enzo Fernández, mas viu a bola cruzar a linha após bater em Danilo Pereira, zagueiro do PSG.
O segundo tempo foi de chances para os dois lados, e os goleiros brilharam quando acionados. O benfiquista Vlachodimos encaixou uma linda espalmada para evitar gol de Mbappé, após excelente jogada individual de Messi, e Donnarumma fez mais uma grande defesa em confronto com Rafa Silva. O PSG se arriscou um pouco mais nos instantes finais e conseguiu estabelecer alguma pressão, mas não alterou o marcador.
A reta final também foi um pouco nervosa, não à toa saíram três cartões amarelos a partir dos 46 minutos, um deles para Neymar, por reclamação. O brasileiro estava bastante exaltado e se envolveu em uma breve discussão após o apito final.

HAALAND BRILHA DE NOVO

No Grupo G, o Manchester City contou mais uma vez com a pontaria do fenômeno Erling Haaland, agora com 19 gols em 12 jogos e goleou o Copenhagen por 5 a 0. O norueguês abriu o placar logo aos seis minutos, ao acertar o canto esquerdo de Grabaral, e ampliou aos 32, após ficar com a sobra de uma finalização de Sergio Gómez. Assim, abriu o caminho para a goleada.
Ainda no primeiro tempo, o terceiro gol inglês saiu dos pés do zagueiro Khocholava, do Copenhagen, que mandou contra a própria rede. O City continuou massacrando no segundo tempo e marcou mais duas vezes. Mahrez fez o quarto, em cobrança de pênalti, e Julián Álvarez mostrou faro de gol na pequena área para marcar o quinto.
Com o triunfo tranquilo, o Manchester City continua com 100% de aproveitamento dentro do Grupo G, com nove pontos, três à frente do vice-líder Borussia Dortmund, que venceu o Sevilla por 4 a 1 nesta quarta, com gols de Raphael Guerreiro, Jude Bellingham, Karim Adeyemi e Julian Brandt. O gol sevilhano foi marcado por En-Nesyri. Os resultados da rodada deixam Sevilla e Copenhagem, ambos com um ponto, em terceiro e quarto, respectivamente.

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