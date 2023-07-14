Mendy, ex-Manchester City, é absolvido das acusações de estupro

Benjamin Mendy, lateral-esquerdo campeão do mundo com a França e ex-Manchester City, foi considerado inocente em um novo julgamento referente a duas acusações de agressão sexual. O jogador de 28 anos começou a chorar quando ouviu o veredicto nesta sexta-feira após três semanas se defendendo na corte de Chester Crown, no noroeste da Inglaterra.
O jogador francês, cujo contrato com o City terminou em 1º de julho, foi inocentado da tentativa de estuprar uma mulher - que tinha 29 anos na época - em sua casa, em outubro de 2018. Ele também foi considerado inocente de uma segunda acusação de estupro de uma outra mulher, de 24 anos, em 2020, também em seu endereço residencial. Mendy negou as acusações e disse que os incidentes foram encontros consensuais. O júri de seis homens e seis mulheres considerou os veredictos por mais de três horas.
No início deste ano, Mendy foi inocentado por um júri de seis acusações de estupro e uma acusação de agressão sexual, relacionadas a quatro mulheres jovens ou adolescentes, após um julgamento de seis meses. Os jurados não conseguiram chegar a veredictos em duas acusações, de estupro e tentativa de estupro, levando a um novo julgamento.
"Já se passaram quase três anos desde que a polícia começou a investigar esse assunto. Mendy tentou permanecer forte, mas o processo, inevitavelmente, teve um sério impacto sobre ele", disse Jenny Wiltshire, advogada de Mendy, fora do tribunal. "Ele agradece a todos que o apoiaram durante esta provação e agora pede privacidade para que ele possa começar a reconstruir sua vida".
Ao deixar o tribunal, Mendy foi cercado por microfones da imprensa. Ele não respondeu às perguntas dos jornalistas e disse apenas "Alhamdulillah", frase em árabe que significa "Louvado seja Deus". O lateral-esquerdo passou mais de quatro meses em prisão preventiva, entre agosto de 2021 e janeiro de 2022.
Mendy entrou em campo pela última vez em 15 de agosto de 2021, em partida contra o Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Ele chegou ao Manchester em 2017, após se destacar pelo Monaco, da França. Com a camisa do City, foi campeão inglês três vezes e vencedor da Copa da Liga Inglesa por duas.
Depay apoiou o colega
O atacante do Atlético de Madrid e da selção holandesa Memphis Depay publicou uma mensagem de apoio ao colega de profissão após a decisão do júri em inocentar Mendy das acusações. Segundo ele, nunca atuaram juntos, mas quando o enfrentou não viu um homem mau. Confira o depoimento completo.
“Benjamim Mendy. Todos os casos encerrados.
Então, o que estamos fazendo agora?
Quem vai ajudar esse irmão a se curar?
Quem será o responsável pelos danos em seu nome?
Como ele vai ter sua carreira de volta?
Muitos anos de investimento para se tornar um jogador de futebol profissional…. E agora!?
Nunca toquei nesse assunto porque não sabia todos os detalhes, mas falei com ele uma vez no FaceTime enquanto estava atrás das grades e o enfrentei em campo algumas vezes. Eu não vi maldade nele.
Não podemos aceitar que isso aconteça conosco como atletas.
Quem vai nos defender na hora da necessidade, e não quando o estrago já está feito?
Não vire a cabeça, pessoal."
Então, o que estamos fazendo agora?
Quem vai ajudar esse irmão a se curar?
Quem será o responsável pelos danos em seu nome?
Como ele vai ter sua carreira de volta?
Muitos anos de investimento para se tornar um jogador de futebol profissional…. E agora!?
Nunca toquei nesse assunto porque não sabia todos os detalhes, mas falei com ele uma vez no FaceTime enquanto estava atrás das grades e o enfrentei em campo algumas vezes. Eu não vi maldade nele.
Não podemos aceitar que isso aconteça conosco como atletas.
Quem vai nos defender na hora da necessidade, e não quando o estrago já está feito?
Não vire a cabeça, pessoal."