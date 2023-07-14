Mendy, ex-Manchester City, é absolvido das acusações de estupro

“Benjamim Mendy. Todos os casos encerrados.

Então, o que estamos fazendo agora?

Quem vai ajudar esse irmão a se curar?

Quem será o responsável pelos danos em seu nome?

Como ele vai ter sua carreira de volta?

Muitos anos de investimento para se tornar um jogador de futebol profissional…. E agora!?

Nunca toquei nesse assunto porque não sabia todos os detalhes, mas falei com ele uma vez no FaceTime enquanto estava atrás das grades e o enfrentei em campo algumas vezes. Eu não vi maldade nele.

Não podemos aceitar que isso aconteça conosco como atletas.

Quem vai nos defender na hora da necessidade, e não quando o estrago já está feito?

Não vire a cabeça, pessoal."