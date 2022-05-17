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Luva de Pedreiro vira embaixador informal do Vasco e impulsiona redes

Segundo levantamento feito pela agência Samba Digital e divulgados pelo site MKTEsportivo, o Vasco foi disparado - entre os clubes brasileiros -o líder em interações no Tik Tok, entre 23 e 29 de março, somando 21,43 milhões

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 20:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mai 2022 às 20:11
Luva de Pedreiro alavancou as redes sociais do Vasco
Luva de Pedreiro alavancou as redes sociais do Vasco Crédito: Daniel Ramalho/Vasco
Fenômeno mundial na Internet, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, é torcedor do Vasco. E sua paixão pelo time o faz se tornar uma espécie de "embaixador informal" do Cruz-Maltino, inclusive trazendo indiretamente resultados positivos ao clube.
Após visitar São Januário e o centro de treinamento Moacyr Barbosa em março, por exemplo, Luva de Pedreiro gravou conteúdos para as redes sociais do time carioca e as impulsionou de maneira expressiva, principalmente o Tik Tok, foco do departamento de marketing na ação.
Antes destes vídeos com Iran, o Vasco possuía cerca de 600 mil seguidores nesta rede. Agora o número quadriplicou e já são 2,4 milhões.
Segundo levantamento feito pela agência Samba Digital e divulgados pelo site MKTEsportivo, o Vasco foi disparado - entre os clubes brasileiros -o líder em interações no Tik Tok, entre 23 e 29 de março, somando 21,43 milhões, o que foi um recorde no país. Para se ter uma ideia, o Flamengo, segundo colocado, registrou 228 mil no mesmo período.
No último domingo (15), Luva de Pedreiro foi a São Januário acompanhar a vitória do Cruz-Maltino por 1 a 0 sobre o Bahia, pela Série B, e os cinco vídeos publicados pelo clube em sua conta no Tik Tok já somam cerca de dois milhões de visualizações. Na ocasião, Iran entrou dentro do gramado antes e depois da partida e foi muito festejado pelos torcedores, que cantaram seu nome e o bordão "receba".
Natural de Quijingue, no interior da Bahia, Iran Ferreira tornou-se um fenômeno na Internet com seus golaços feito em um campo de terra de sua cidade. Seus bordões foram repetidos por craques mundiais, como Neymar e Cristiano Ronaldo. Atualmente, o Luva de Pedreiro possui 15,4 milhões de seguidores no Tik Tok e 13,4 milhões no Instagram.

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