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Futebol

Gonzalo Plata é apresentado pelo Flamengo e assume: 'Maior clube do continente'

O atacante equatoriano foi apresentado nesta segunda-feira (09) e não poupou elogios ao Flamengo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 set 2024 às 15:14

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 15:14

Gonzalo Plata é apresentado pelo Flamengo
Gonzalo Plata é apresentado pelo Flamengo Crédito: Fred Gomes
O Flamengo apresentou nesta segunda-feira o equatoriano Gonzalo Plata, da seleção nacional e que esteve nos planos do Corinthians. O atacante de 23 anos ganhou a camisa 45, revelou que está pronto para a estreia, não vê a hora de marcar um gol no Maracanã e definiu o clube como "o maior do continente."
O contrato assinado dura por cinco temporadas e ele chega do Al-Saad, do Catar, para suprir a ausência de Éverton Cebolinha pela beirada do campo. Os dirigentes rubro-negros celebraram a força do jogador pelo acerto com o clube carioca.
"Uma vez que chegou a proposta do maior clube do continente, é difícil de recusar. Fiz força para acontecer e estou muito feliz por vir jogar aqui no Flamengo", afirmou o reforço, valorizando a nova casa. "Tinham outras equipes interessadas em mim, mas é muito difícil colocar na balança o que é o Flamengo e que são os outros clubes. Não pensei. Queria vir para cá, fiz todo o possível e estou aqui, Flamengo é uma família", frisou.
Liberado para estrear, o reforço usará a semana de treinos para buscar o máximo de entrosamento possível. Sem poder encarar o Bahia na volta das quartas de final da Copa do Brasil, quinta-feira, ele ficará disposição de Tite para o retorno do Brasileirão, domingo, no clássico com o Vasco.
E não esconde sua ansiedade por estar atuando diante dos flamenguistas. "Sei que o Maracanã sempre tem 50, 60 mil torcedores que são loucos por futebol e pelo Flamengo. Espero poder fazer coisas muito importantes pela equipe e vai ser um dia muito especial para mim", previu. "Desde que eu assinei, sempre sonho com minha estreia no Maracanã. Espero marcar um gol e que todos gritem."
Plata revelou que foi uma honra encontrar com o zagueiro David Luiz, que o recepcionou muito bem. Ele é o quarto reforço da janela de transferências. "O Flamengo tem jogadores campeões do mundo e de seleções e já consigo ver o que vou encontrar."

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