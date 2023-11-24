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Criminosos armados

Fred, ídolo do Fluminense, tem carro e celular roubados no Rio

Ex-jogador estava voltando para sua casa na Zona Sul do Rio, quando foi abordado por criminosos armados no bairro de Ipanema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2023 às 12:24

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 12:24

O ex-jogador Fred, ídolo do Fluminense e atual diretor de planejamento da equipe, sofreu um assalto à mão armada na madrugada de quinta-feira (23), no Rio de Janeiro, logo após a vitória do Flu diante do São Paulo, em jogo disputado no Maracanã.
De acordo com informações divulgadas pelo ge.globo, Fred não sofreu ferimentos e está bem. Durante a ação dos criminosos, ocorrida no bairro Ipanema, na Zona Sul do Rio, o ex-atacante teve uma arma apontada para sua cabeça, enquanto teve carro e celulares roubados.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi procurada pela reportagem, mas até a publicação deste texto, o órgão de segurança não apresentou novidades sobre o caso e investigações.

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