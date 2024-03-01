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Festa Tricolor

Fluminense vence a LDU e é campeão da Recopa Sul-Americana

Tricolor ditou o ritmo do jogo e contou com noite iluminada de Jhon Arias para conquistar mais uma taça para sua galeria

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 23:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 fev 2024 às 23:41
Jhon Arias marcou os dois gols da vitória do Fluminense sobre a LDU e garantiu o título da Recopa Sul-Americana para o time carioca
Jhon Arias marcou os dois gols da vitória do Fluminense sobre a LDU e garantiu o título da Recopa Sul-Americana para o time carioca Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense
Depois de um primeiro tempo ruim, o Fluminense contou com o brilho de Arias para marcar duas vezes no segundo tempo, vencer a LDU por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (29), no Maracanã. O Tricolor reverteu a vantagem de um gol construída pelos equatorianos na ida, e conquistou mais um título inédito: a Recopa Sul-Americana.
O primeiro tempo foi dominado pelo Flu e teve confusão no final. O Tricolor controlou a posse de bola, mas teve dificuldade para criar chances reais de gol. A melhor oportunidade, com Martinelli, saiu de um erro da defesa da LDU. Os equatorianos se defenderam bem e seguraram o ritmo o máximo que puderam. No fim, depois de o árbitro dar apenas dois minutos de acréscimos, houve um princípio de confusão envolvendo comissões técnicas e jogadores, antes de os times irem para os vestiários.
O Fluminense melhorou no segundo tempo e conseguiu o resultado. Com várias mudanças no time, o Tricolor cresceu no jogo e passou a pressionar. Jhon Arias abriu o placar de cabeça após belo cruzamento de Samuel Xavier, e garantiu o título em cobrança de pênalti.
Esta foi a terceira final entre as equipes e a primeira com vitória do Flu. A primeira foi na Libertadores de 2008, com vitória da LDU. A segunda, no ano seguinte, valeu o título da Copa Sul-americana - e os equatorianos levaram a melhor de novo.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo (3). Já classificado às semifinais, o Tricolor enfrenta o Botafogo, pela última rodada da Taça Guanabara.
A LDU, por sua vez, só volta a campo na próxima segunda-feira (4). A equipe de Quito recebe o Macará, pela primeira rodada do Campeonato Equatoriano.

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