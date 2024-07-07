Fluminense perde do Fortaleza por 1 a 0 e amarga sua 10ª derrota

FORTALEZA - Após empatar com o Internacional na estreia do técnico Mano Menezes e encerrar uma sequência de cinco derrotas seguidas, o Fluminense voltou a perder no Brasileirão. O atual campeão da Copa Libertadores foi derrotado pelo Fortaleza neste domingo (7) por 1 a 0, gol de Lucero, na Arena Castelão, na capital cearense.

Foi a décima derrota do Fluminense em 15 rodadas. Na lanterna do Brasileirão, com 7 pontos, o time de Mano Menezes vai permanecer nesta posição mesmo que vença seu próximo jogo, contra o Criciúma, em Santa Catarina, na quinta-feira (11), já que o 19º colocado no Brasileiro tem 11 pontos, quatro a mais do que o time carioca.

O Fortaleza chegou aos 23 pontos e se recuperou da derrota para o Vasco na rodada anterior. O time do técnico Vojvoda enfrenta o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba, na quarta-feira (10).

Lance do jogo entre Fluminense e Fortaleza, no Castelão, pelo Brasileirão Crédito: Lucas Mercon/Fluminense

Disputado no gramado em condições muito ruins da Arena Castelão, o jogo foi truncado no primeiro tempo. O Fortaleza dominou o início do confronto, mas criava poucas jogadas de perigo. A primeira grande chance foi de Lucero, aos 19 minutos, que, após falha de Thiago Santos, apareceu sem marcação na frente do goleiro Fábio, mas adiantou a bola e permitiu a intervenção do goleiro. Depois, o time da casa insistiu em bolas áreas, mas sem sucesso.

Com dores no pé direito, resultado de uma pancada sofrida contra o Inter, o atacante Germán Cano passou a semana em tratamento e ficou no banco do Fluminense neste domingo (7).

Sem seu principal atacante, o time de Mano Menezes só conseguiu sua primeira finalização aos 27 minutos, quando Ganso arriscou de fora da área, mas a bola foi na direção do goleiro João Ricardo. O Fluminense arriscou outras finalizações de longa distância, mas sem perigo.

No segundo tempo, o gol do Fortaleza saiu aos 11 minutos. Pochettino cobrou escanteio pela direita, e Lucero subiu no meio da zaga e conseguiu cabecear no canto direito de Fábio para abrir o placar. Foi o sexto gol do atacante argentino, que chegou ao Fortaleza no início de 2023, no Brasileiro. Apenas Pedro, do Flamengo, marcou mais do que ele (7).