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Um ponto

Fluminense busca o empate contra o Criciúma no fim pelo Brasileirão

Mesmo assim, o Fluminense segue afundado na lanterna, agora com oito pontos, a seis do Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jul 2024 às 22:28

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 22:28

Criciúma e Fluminense empataram pelo Campeonato Brasileiro
Criciúma e Fluminense empataram pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Caio Marcelo/iShoot/Folhapress
Pior visitante do Campeonato Brasileiro - com sete derrotas em sete jogos - o Fluminense conseguiu pontuar pela primeira vez longe do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (11), com gol de Kauã Elias, aos 44 minutos do segundo tempo, o time carioca buscou o empate por 1 a 1 contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Mesmo assim, o Fluminense segue afundado na lanterna, agora com oito pontos, a seis do Cuiabá, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que ainda atuará na rodada. Já o Criciúma é o 14º, com 17 pontos. 

O Jogo

A primeira etapa deixou um pouco a desejar. Com o campo pesado, Criciúma e Fluminense fizeram um duelo de muita transpiração e pouca inspiração. Foram raras as chances claras de gols, mas quem chegou mais próximo foi o time carioca, em voleio de Martinelli, defendido por Gustavo.
Sem muita confiança para propor o jogo, o Fluminense rodava a bola, porém sem efetividade. Mesma situação dos donos da casa, que não fizeram o goleiro Fábio trabalhar e apenas assustou em cabeceio e chute de Bolasie.
O Fluminense voltou melhor na segunda etapa, sendo agressivo e com a posse da bola, porém na primeira descida ao ataque, o Criciúma abriu o placar aos sete minutos. Fábio fez grande defesa à queima roupa, mas Matheusinho pegou o rebote e mandou para as redes.
O gol abalou ainda mais a confiança do time carioca, abusando dos erros de passes e tomadas de decisão. Quando encontrou espaço, Kauã Elias parou por duas vezes no goleiro Gustavo. Com o passar do tempo, o Criciúma abdicou de jogar cedo demais e pagou o preço na reta final. Alexsander bateu cruzado e Kauã Elias se jogou na bola para empatar a partida, aos 44 minutos.
O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira (16), diante do Corinthians, na Neo Química Arena, às 21 horas. Já o Fluminense não tem data definida para enfrentar o Athletico-PR, uma vez que o time paranaense estará envolvido nos playoffs da Copa Sul-Americana.

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