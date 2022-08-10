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Sem sustos

Flamengo vence o Corinthians mais uma vez e vai à semifinal da Libertadores

Com gol de Pedro, artilheiro da Libertadores, o Rubro-Negro venceu o Timão no Maracanã
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 ago 2022 às 23:35

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 23:35

Pedro mostrou seu faro de gol para decretar a vitória do Flamengo sobre o Corinthians
Pedro mostrou seu faro de gol para decretar a vitória do Flamengo sobre o Corinthians Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
O Flamengo fez valer a vantagem de jogar em casa e derrotou o Corinthians por 1 a 0, na noite desta terça-feira (9) no estádio do Maracanã, e se garantiu na semifinal da Copa Libertadores, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Talleres (Argentina) e Vélez Sarsfield (Argentina), que triunfou na ida por 3 a 2.  
Após se despedir da competição continental, o Timão tem um difícil desafio contra o Palmeiras no próximo sábado (13) pelo Brasileiro. Um dia depois o Flamengo recebe o Athletico-PR no Maracanã.

O JOGO

Precisando reverter uma desvantagem de dois gols, o Timão não se intimidou com os mais de 68 mil torcedores rubro-negros presentes no estádio e fez um bom primeiro tempo, no qual criou oportunidades de marcar, a mais clara aos 11 minutos, quando Adson se livrou de Filipe Luís e bateu de dentro da área para a defesa de Santos.
Pelo Flamengo as melhores oportunidades surgiram dos pés de Pedro, logo no segundo minuto em finalização de bicicleta, e de Everton Ribeiro, em finalização de cabeça aos 15 minutos.
Após o intervalo, o Cortinthians deu a impressão de que tomaria conta da partida, criando boas oportunidades nos primeiros minutos. Porém, aos 6 minutos o Rubro-Negro conseguiu abrir o placar. Arrascaeta recebeu na esquerda, se livrou de Fagner e seguiu até linha de fundo, onde acertou um passe de três dedos para o atacante Pedro empurrar para o fundo das redes. Com este gol o camisa 21 assumiu a artilharia isolada da competição com oito tentos. 
A situação do Timão se complicou de vez aos 22 minutos, quando o zagueiro Bruno Méndez foi expulso pelo juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), por tocar a bola com a mão para impedir um contra-ataque de Pedro.
A partir daí a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior administrou a vitória que lhe garantiu a classificação.

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