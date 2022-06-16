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Brasileirão

Flamengo vence Cuiabá e quebra sequência de três derrotas no Brasileirão

Com o resultado, o time da Gávea chega aos 15 pontos e se afasta das últimas colocações

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 22:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jun 2022 às 22:42
Gabigol selou a vitória do Flamengo sobre o Cuiabá
Gabigol selou a vitória do Flamengo sobre o Cuiabá Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Depois de três derrotas consecutivas, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ao derrotar, nesta quarta-feira (15), o Cuiabá, por 2 a 0, no Maracanã, em duelo válido pela 12ª rodada. Com o resultado, o time da Gávea chega aos 15 pontos e se afasta das últimas colocações, enquanto o time de Mato-Grosso permanece na zona de rebaixamento com apenas 12.
O Flamengo iniciou em ritmo forte o primeiro tempo. Com a presença de Arrascaeta, ausente nas três derrotas consecutivas do time no Brasileiro, o time de Dorival Junior atuou mais compacto, com os jogadores mais próximos, em toques curtos e rápidos.
Com esta postura, o Flamengo impediu que o Cuiabá, bastante organizado dentro de campo, obtivesse sucesso nos contra-ataques A alternativa do time visitante foi apenas se defender em boa parte do primeiro tempo.
Apesar das boas jogadas criadas, o gol do Flamengo na primeira parte da partida saiu em um lance de sorte. Ayrton Lucas escapou pela esquerda e bateu co a intenção de cruzar, mas pegou diferente na bola e enganou o goleiro Walter: 1 a 0, aos seis minutos.
Empurrado pela torcida, o Flamengo respondeu em campo e quase fez o segundo gol com Arrascaeta, mas a cabeçada acertou a trave esquerda de Walter. Andreas Pereira também quase deixou a sua marca.
Mas a falta de sorte quase prejudicou o Flamengo. David Luiz e Bruno Henrique saíram machucados. Léo Pereira sentiu fortes dores no cotovelo esquerdo e permaneceu em campo mesmo com dores
As lesões abateram um pouco o Flamengo. O Cuiabá aproveitou para ir à frente e Camilo teve duas oportunidades para finalizar, mas não teve sucesso.
O Cuiabá voltou com a marcação ajustada e dificultou a movimentação do ataque do Flamengo. O jogo ficou mais truncado e até os 15 minutos a melhor chance foi uma cabeçada de Pablo bem defendida por Walter.
O Flamengo retomou o ritmo do primeiro tempo a partir dos 20 minutos. Aos 21, Walter voltou a fazer boa defesa em chute de Everton Ribeiro. Arrascaeta errou o alvo, aos 25. Dois minutos depois foi a vez de Gabriel Barbosa chutar para fora.
O Cuiabá, ao contrário dos primeiros 45 minutos, limitava-se a defender. A impressão era de que o segundo gol do Flamengo poderia sair a qualquer momento. Aos 30, só não saiu porque Walter fez grande defesa. Aos 34, não teve jeito. Arrascaeta deu lindo passe para Gabriel Barbosa bater firme: 2 a 0.
Daí para frente, com o resultado definido, os times se acomodaram. O Flamengo ganhou moral para os dois próximos compromissos diante do Atlético-MG pelo Brasileiro e Copa Libertadores.

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