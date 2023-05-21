Flamengo marca com Léo Pereira nos acréscimos e vence Corinthians

RIO DE JANEIRO - O Flamengo jogou mal, mas venceu o Corinthians por 1 a 0 neste domingo (21), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro . O gol foi marcado por Léo Pereira, que havia sentido dores musculares na coxa e ido jogar no sacrifício no ataque, quando subiu mais alto que a defesa corintiana para garantir a vitória rubro-negra nos acréscimos.

O Flamengo sentiu a falta de Arrascaeta, que sentiu no aquecimento e não jogou. Victor Hugo, seu substituto, não brilhou. Everton Ribeiro, também lesionado, foi outro desfalque.

Leo Pereira sobe para fazer de cabeça o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians Crédito: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress

O Corinthians mantém o jejum sem vitórias, mas teve desempenho melhor e criou mais chances que os donos da casa para vencer. O Timão segue na zona do rebaixamento.

O Flamengo foi para o sexto lugar, com 12 pontos, enquanto o Corinthians é o 17º, com cinco, e o primeiro no Z-4.

O rubro-negro voltará a campo para enfrentar o Ñublense, fora de casa, na quarta-feira (24), pela Libertadores . No mesmo dia e pela mesma competição, o Timão enfrentará o Argentinos Juniors, na Argentina. Pelo Brasileirão, o Flamengo enfrentará o Fluminense na oitava rodada, enquanto o Corinthians medirá forças com o Cruzeiro.

O Flamengo teve muita dificuldade contra o Corinthians no primeiro tempo. O Timão, que foi ao Maracanã após seis jogos sem vencer, criou chances e foi perigoso na etapa inicial.

O Flamengo sentiu a falta de Arrascaeta, que teve um problema muscular no aquecimento e ficou fora. Com Pulgar, Victor Hugo e Gerson, o Rubro-Negro não teve criatividade e conectou pouco Gabigol e Pedro. Os cariocas só conseguiram pressionar nos minutos finais, com finalizações consecutivas de fora da área.

Leo Pereira comemora o gol da vitória do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O cenário no segundo tempo não mudou. O Corinthians, inclusive, jogou ainda melhor e acuou o Flamengo, que não conseguia sair da defesa. Aos 19 minutos, Sampaoli tirou Pulgar para a entrada de Vidal e ouviu "gritos de burro". Pedro também saiu para Everton Cebolinha atuar. Matheus Gonçalves também não conseguiu brilhar.