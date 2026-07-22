Flamengo já tem 'sim' de Almada e agora busca acerto com Atlético de Madrid

Thiago Almada disse "sim" ao Flamengo. O Rubro-Negro agora inicia o segundo passo que é chegar a um acerto com o Atlético de Madrid, algo que é visto com otimismo internamente no Rubro-Negro. O clube da Gávea chegou a um acordo com o meia em relação ao tempo de contrato e às bases salariais. A informação inicial do aceite do jogador foi dada pelo jornalista argentino Sebastián Srur e confirmada pelo UOL.





Almada dava preferência em permanecer na Europa e tinha a expectativa de uma valorização após a Copa do Mundo, onde defendeu a Argentina. No entanto, nenhuma proposta satisfatória chegou, o que favoreceu o Flamengo. O jogador tinha também uma proposta do River Plate, algo que o balançou sentimentalmente. Porém, os empresários do atleta o convenceram que profissionalmente e financeiramente seria melhor aceitar a oferta rubro-negra e assim retornar ao Rio de Janeiro, onde teve uma passagem vitoriosa em 2024, onde foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo.





O Flamengo agora parte para a negociação com o Atlético de Madrid, mas as sinalizações iniciais são otimistas. O clube está disposto a pagar cerca de 30 milhões de euros (R$ 173 milhões) pelo meia, algo que agrada os espanhóis. O que falta, basicamente, é a forma de pagamento, número de parcelas e etc. A fama de bom pagador na ocasião da compra de Samuel Lino é mais um fator positivo aos cariocas.





Caso seja contratado, Almada será o principal investimento do Flamengo nesta janela de transferências. A ideia é utilizá-lo na posição de Arrascaeta ou ao lado do uruguaio a depender do jogo e do adversário. O Rubro-Negro ainda quer um centroavante para disputar posição com Pedro e um ponta. Já para o time sub-20 o clube tenta a contratação do volante Zé Lucas, de 18 anos, do Sport, mas tem a concorrência do Cruzeiro, que já sinalizou ao jovem que a proposta é para chegar diretamente aos profissionais.