Flamengo anuncia a contratação do atacante Luiz Araújo

O Flamengo anunciou seu primeiro reforço na era Sampaoli. Trata-se de Luiz Araújo, atacante de 26 anos que estava no Atlanta United FC, dos Estados Unidos. A contratação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (18) por meio de anúncio oficial publicado nas redes sociais do clube.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo com o atleta Luiz Araújo, o Atlanta United Football Club e a MLS para contrato válido de 1° de julho de 2023 até 31 de dezembro de 2027. O atacante passará por exames médicos. #CRF pic.twitter.com/InXM3W8GE0

O jogador de 26 anos surgiu no futebol brasileiro atuando pelo São Paulo. Ele se destacou, chamou a atenção da Europa e foi contratado em 2017 pelo Lille, da França, onde atuou por seis temporadas e conquistou o título da League 1 em 2021. Luiz Araújo chega para ser mais uma opção no ataque rubro-negro e atender o desejo da diretoria de contar com mais um jogador pelo lado direito.