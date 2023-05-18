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Reforço

Flamengo anuncia a contratação do atacante Luiz Araújo

Atacante de 26 anos foi revelado no futebol brasileiro pelo São Paulo e está fora do país desde 2016, quando saiu para o Lille e atualmente estava no Atlanta United FC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2023 às 18:31

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 18:31

Luiz Araújo chega após passagens por Lille, da França, e Atlanta United, dos Estados Unidos
Luiz Araújo chega após passagens por Lille, da França, e Atlanta United, dos Estados Unidos Crédito: Reuters/Folhapress
O Flamengo anunciou seu primeiro reforço na era Sampaoli. Trata-se de Luiz Araújo, atacante de 26 anos que estava no Atlanta United FC, dos Estados Unidos. A contratação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (18) por meio de anúncio oficial publicado nas redes sociais do clube. 
O jogador de 26 anos surgiu no futebol brasileiro atuando pelo São Paulo. Ele se destacou, chamou a atenção da Europa e foi contratado em 2017 pelo Lille, da França, onde atuou por seis temporadas e conquistou o título da League 1 em 2021. Luiz Araújo chega para ser mais uma opção no ataque rubro-negro e atender o desejo da diretoria de contar com mais um jogador pelo lado direito. 

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