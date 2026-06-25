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Copa do Mundo

Equador vira sobre Alemanha com gol de Plata para ir ao mata-mata da Copa do Mundo

Seleção sul-americana se classificou dentre os oito melhores terceiros

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 19:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2026 às 19:22
Equador x Alemanha
Reprodução / Redes Sociais - @latriecu

O Equador contou com sua torcida para buscar a virada por 2 a 1 sobre a Alemanha e garantir, nesta quinta-feira (24) a classificação no mata-mata da Copa do Mundo como um dos melhores terceiros colocados.


Garantidos como líderes do grupo com uma rodada de antecedência, os alemães não baixaram a guarda e entraram em campo em Nova Jersey com o time titular, abrindo o placar logo no início, aos 2 minutos, com Sané. Os equatorianos buscaram o empate na sequência e, empurrados por gritos de "sí, se puede" em Nova Jersey, alcançaram a virada no segundo tempo, com gol de Gonzalo Plata, do Flamengo, evitando o que seria uma campanha decepcionante dos sul-americanos -segundos colocados nas Eliminatórias do continente.


Com 4 pontos, a equipe de Enner Valencia garante a vaga na fase dos 32 como um dos oito melhores terceiros e aguarda o fim da última rodada de grupos, no sábado, para conhecer a data do próximo confronto e seu adversário. Os europeus encerram a primeira fase com 7 pontos e voltam a campo na segunda-feira (29), às 17h30. Também precisarão esperar a definição de quem será o rival.


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