Equador vira sobre Alemanha com gol de Plata para ir ao mata-mata da Copa do Mundo

O Equador contou com sua torcida para buscar a virada por 2 a 1 sobre a Alemanha e garantir, nesta quinta-feira (24) a classificação no mata-mata da Copa do Mundo como um dos melhores terceiros colocados.





Garantidos como líderes do grupo com uma rodada de antecedência, os alemães não baixaram a guarda e entraram em campo em Nova Jersey com o time titular, abrindo o placar logo no início, aos 2 minutos, com Sané. Os equatorianos buscaram o empate na sequência e, empurrados por gritos de "sí, se puede" em Nova Jersey, alcançaram a virada no segundo tempo, com gol de Gonzalo Plata, do Flamengo, evitando o que seria uma campanha decepcionante dos sul-americanos -segundos colocados nas Eliminatórias do continente.





Com 4 pontos, a equipe de Enner Valencia garante a vaga na fase dos 32 como um dos oito melhores terceiros e aguarda o fim da última rodada de grupos, no sábado, para conhecer a data do próximo confronto e seu adversário. Os europeus encerram a primeira fase com 7 pontos e voltam a campo na segunda-feira (29), às 17h30. Também precisarão esperar a definição de quem será o rival.



