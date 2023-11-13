  Ederson é cortado e Diniz convoca Bento para jogos das Eliminatórias
Seleção Brasileira

Ederson é cortado e Diniz convoca Bento para jogos das Eliminatórias

Goleiro do Manchester City sofreu um trauma no pé esquerdo durante a partida contra o Chelsea pelo Campeonato Inglês
Agência Estado

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 17:46

Bento, do Athletico-PR, vai substituir Ederson, que vinha sendo titular da Seleção Crédito: Reuters/Jason Cairnduff e João Aurelio/Onzex Press
Ederson, do Manchester City, foi cortado da seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O goleiro sofreu um trauma no pé esquerdo no empate (4 a 4) com o Chelsea, pelo Campeonato Inglês, no domingo.
O técnico do Brasil, Fernando Diniz, convocou Bento, do Athletico-PR, para o lugar de Ederson, que foi o titular nos quatro primeiros jogos sob seu comando na seleção nacional. O corte pode abrir espaço para Alisson, do Liverpool, retomar a posição. Lucas Perri, do Botafogo, é o outro convocado.
Os jogadores e a comissão técnica da seleção brasileira começaram a se apresentar na manhã desta segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Um dos primeiros a chegar foi o atacante Endrick, do Palmeiras. Aos 17 anos, o garoto celebrou sua primeira convocação para a seleção principal após participações nas equipes sub-15 e sub-17.
"Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Creio que vai ser muito especial e espero ajudar a seleção. E também quero agradecer a todos os envolvidos que estão comigo na minha carreira, pois não foi fácil chegar aqui hoje", afirmou o atacante.
Logo na chegada, se encontrou com futuros companheiros de Real Madrid. Os também atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo desembarcaram de helicóptero na Granja Comary, assim como o volante Bruno Guimarães, do Newcastle.
A seleção brasileira enfrenta a Colômbia na quinta-feira, às 21h, em Barranquilla. O jogo com a Argentina será na terça-feira, dia 21, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Após quatro rodadas das Eliminatórias, o Brasil está em terceiro lugar, com 7 pontos. A Argentina é a líder com 12, e a Colômbia tem 6 e ocupa a quinta colocação.

