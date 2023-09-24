É hoje! São Paulo e Flamengo fazem o 2° jogo da final da Copa do Brasil

Duelo entre Flamengo e São Paulo possui grande importância para alguns personagens das equipes Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo e Rubens Chiri/saopaulofc.net

Chegou a hora de conhecer o grande campeão da Copa do Brasil. Na tarde deste domingo (24), São Paulo e Flamengo entram em campo às 16h no Morumbi para a segunda partida da final de um dos torneios mais importantes do país. A primeira partida terminou com o placar de 1 a 0 para o Tricolor Paulista, com isso, o Rubro-Negro precisará correr atrás do prejuízo caso queira sair campeão. Já o São Paulo, joga apenas pelo empate para conquistar o título.

A final deste ano tem uma importância muito grande para os dois clubes. Além de fatores extra-campo envolvendo personagens do confronto, pode ser a chance mais clara de Flamengo e São Paulo conquistarem um título em 2023. Os dois foram eliminados nas competições internacionais e estão muito distantes do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Com isso, decidimos reunir tudo que você precisa saber sobre a grande decisão.

Como chegam

Flamengo sofreu dura derrota para o Athletico-PR no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira

O momento do Flamengo definitivamente não é bom. O clube vem colecionando resultados vexatórios sob o comando de Jorge Sampaoli, além de não apresentar um bom futebol com frequência. Venceu o Botafogo dentro do Nilton Santos por 2 a 1, mas foi derrotado no Kleber Andrade por 3 a 0 para o Athletico-PR na última partida antes da final. Na partida após o primeiro jogo da decisão, o Rubro-Negro ficou com um empate melancólico diante do Goiás.

O momento ruim ocasionou tensões entre a torcida e a diretoria do clube. O dirigente Marcos Braz se envolveu em um caso de agressão com um torcedor em um shopping no Rio de Janeiro na última semana. Apesar de tudo, o clube carioca chega a mais uma final de campeonato, o qual foi campeão em 2022 e luta para conquistar o bi-campeonato consecutivo, que representaria seu 5° troféu da Copa do Brasil.

São Paulo vive um momento de instabilidade na temporada Crédito: São Paulo/Divulgação

Após um ótimo começo, a equipe de Dorival Júnior não vive seu melhor momento. Nos últimos 5 jogos, foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória diante da LDU, que culminou na eliminação da equipe na Sul-Americana nos pênaltis. O desempenho do Tricolor Paulista também não vem agradando à torcida, que questiona algumas escolhas do treinador.

No entanto, a motivação pode ser um caminho para o São Paulo. O clube paulista nunca conquistou a Copa do Brasil, considerada o "bicho-papão" do Tricolor. O resultado positivo na primeira partida da final pode ser um fator de motivação para a equipe, já que decide o título em casa com uma boa vantagem construída no Maracanã.

Destaque do Flamengo: Bruno Henrique

Retorno do atacante após longo período de lesão foi o grande reforço do clube na temporada Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Bruno Henrique sofreu uma grave lesão em 2022, que o tirou dos gramados por cerca de 10 meses. A gravidade da lesão fez com que muitos duvidassem da condição do atacante quando retornasse. No entanto, Bruno tem sido um dos pilares da equipe desde o retorno, contribuindo com gols e assistências e decidindo grandes jogos, sendo decisivo para a caminhada do Flamengo até a final da competição. É a grande esperança da torcida para a virada do Rubro-Negro.

Destaque do São Paulo: Lucas Moura

Lucas Moura retornou ao São Paulo após boa passagem pela Europa Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Lucas Moura foi revelado pelo São Paulo, onde estreou profissionalmente em 2010. Teve duas temporadas de muito destaque e chamou a atenção do futebol europeu, aonde atuou até este ano. Recentemente, acertou o retorno ao Tricolor e tem atuado muito bem. É um dos pilares da equipe e foi decisivo na classificação para a final contra o Corinthians.

Relação com Dorival Júnior

Saída de Dorival Júnior do Flamengo foi conturbada Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo e Rubens Chiri / saopaulofc.net

Em 2022, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil e Libertadores daquele ano após a chegada de Dorival Júnior. Para a temporada seguinte, a diretoria do clube decidiu que não iria continuar com o treinador e trouxe Vitor Pereira para o seu lugar. Livre no mercado, o Dorival acertou com o São Paulo no meio da temporada e levou o clube à final da competição. A relação entre os personagens coloca uma pitada de emoção a mais no confronto.

Histórico do confronto

Flamengo perdeu para o São Paulo por 1 a 0 no último confronto entre as equipes Crédito: Marcelo Cortes / CRF

Ao longo da história, Flamengo e São Paulo se enfrentaram diversas vezes. O primeiro confronto foi em 1940, com o Tricolor Paulista saindo vencedor pelo placar de 7 a 3. São 146 jogos, 57 vitórias do São Paulo, 48 vitórias do Flamengo e 41 empates. As equipes se enfrentaram em seis partidas decisivas, com o Rubro-Negro saindo vencedor em 3 ocasiões contra 3 do clube paulista. Na Copa do Brasil, foram 5 jogos, com três vitórias para o São Paulo e duas para o Flamengo.

Premiação

A Copa do Brasil é uma competição conhecida pelas suas grandes premiações financeiras Crédito: Lucas Figueiredo/CBF