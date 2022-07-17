  • Dorival Júnior confirma estreia de Cebolinha pelo Flamengo na quarta e veta Vidal
Futebol

Dorival Júnior confirma estreia de Cebolinha pelo Flamengo na quarta e veta Vidal

O técnico Dorival Júnior já adiantou que Cebolinha será relacionado para fazer sua estreia contra o Juventude na próxima quarta-feira (20)
Agência Estado

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 13:49

Everton Cebolinha chega em excelente hora ao Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Já com toda a documentação necessária para regularizar os reforços de Everton Cebolinha e Arturo Vidal, o Flamengo aguarda apenas a abertura da janela de transferências nesta segunda-feira (18). Após a vitória sobre o Coritiba, o técnico Dorival Júnior já adiantou que Cebolinha será relacionado para fazer sua estreia contra o Juventude na próxima quarta-feira, mas vetou utilizar o volante chileno na partida.
"Contamos com o Cebolinha já de imediato, ele estará conosco ou atuando ou entrando, de repente. Passa também por um processo de adaptação. Vidal ainda é cedo, muito cedo. Não vamos criar expectativa antecipada, vamos dar tempo para que ele se condicione, conheça todos os processos. Precisamos ter calma com ele, acima de tudo respeitarmos o que foi determinado pelo departamento físico e científico do clube", afirmou o treinador.
Contratado junto ao Benfica, Everton já está há duas semanas treinando junto com o elenco flamenguista. Vidal acompanhou a classificação na Copa do Brasil no meio da última semana e na sexta-feira treinou com o elenco. A dupla deverá ter o nome publicado no BID da CBF entre segunda (18) e terça-feira (19).
Com vários jogadores considerados reservas, Dorival Júnior comandou à beira do campo a vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba na noite do último sábado. O treinador falou sobre o rodízio no elenco e ainda rechaçou as vaias da torcida para Vitinho durante a partida.
"Eu quero deixar claro que não abrimos mão de competição nenhuma Hoje nós colocamos o melhor Flamengo possível. Minha principal preocupação é essa, não posso perder um jogador por 30, 40, 60 dias. Sequência absurda de jogos", disse o treinador.
"Os jogadores não podem ser considerados reservas e titulares. Eu confio no meu elenco e não desisto de nenhum jogador. Achei lamentáveis as vaias ao Vitinho, ele tem trabalhado e vai encontrar sua melhor condição", completou Dorival Júnior.
O Flamengo enfrentará o Juventude na próxima quarta-feira às 20h30 no estádio do Maracanã. O clube rubro-negro chegoou a 24 pontos no Campeonato Brasileiro após o triunfo sobre o Coritiba. Os comandados de Dorival Júnior ocupam, momentaneamente, a sétima colocação.

