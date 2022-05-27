Definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores

Rota até a final da Libertadores já está definida Crédito: Conmebol/Divulgação

Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores foram definidos nesta sexta-feira. Atual campeão, o Palmeiras enfrenta o paraguaio Cerro Porteño, enquanto o Corinthians volta a duelar com o Boca Juniors, rival da primeira fase. Também teremos Libertad-PAR x Athletico-PR, Flamengo x Tolima-COL, River Plate-ARG x Vélez-ARG, Atlético-MG x Emelec-EQU, Colón-ARG x Talleres-ARG e Estudiantes-ARG x Fortaleza.

Há chance de três confrontos brasileiros já nas quartas de final caso os representantes do País avancem. O Palmeiras teria o Atlético-MG pela frente, com Flamengo podendo encarar o Corinthians e o Athletico-PR no caminho do Fortaleza. As partidas das oitavas serão disputadas entre 29 de junho e 6 de julho, mas as datas e os horários ainda não foram definidos.

Os vencedores de cada grupo terão o privilégio de decidir a fase oitavas de final como mandantes diante dos vice-líderes das chaves. Dono da melhor campanha, o Palmeiras vai definir em casa em todos os duelos até a semifinal. O sorteio também definiu todo o chaveamento até a decisão, que será disputada em Guayaquil, no Equador, em jogo único.