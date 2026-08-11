Corinthians não renova com Memphis Depay após pressão política e fala em 'saúde financeira'

O Corinthians decidiu não renovar com Memphis Depay, conforme informado pelo clube nesta terça-feira, 11, após um longo período de negociações e debates internos sobre a renovação. Ao longo das conversas, o presidente Osmar Stábile sofreu pressão de parte da diretoria, contrária à permanência do holandês no clube, sob o argumento de que os gastos para mantê-lo são muito altos.



"Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis", diz o comunicado.



O atacante chegou a São Paulo há uma semana, no dia 4 de agosto, e realizou exames médicos no Hospital Sírio-Libanês, acompanhado por membros do departamento médico do clube, antes de passar por avaliação final no CT Joaquim Grava, no dia seguinte. Seu contrato anterior terminou no dia 31 de julho.



Não é incomum a realização de exames no âmbito de renovações contratuais no futebol, mas este procedimento ganhou bastante importância no caso do holandês, afinal uma ala de dirigentes do Parque São Jorge questionava as condições físicas do jogador.



A expectativa inicial era que, aprovado nos exames, Memphis logo assinasse o contrato, o que não aconteceu. As conversas entre a diretoria e o estafe do atacante continuaram para acertar os detalhes previstos em algumas cláusulas, enquanto a pressão dos opositores continuava intensa.



"Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado. A diretoria reconhece e valoriza ainda os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta. Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do clube", diz outro trecho da nota publicada nesta terça.



Para continuar jogando no Corinthians, Memphis concordou em reduzir praticamente pela metade o salário de R$ 3,5 milhões que recebia. A dívida de R$ 42 milhões que o clube tem com ele por bônus e luvas seria diluída no novo contrato, de maneira parcelada, com início do pagamento em 2027. O Estadão apurou que o novo contrato estabeleceria um salário mensal de aproximadamente R$ 1,9 milhão.



O vínculo ainda descartava moradia e motorista particular. No entanto, Memphis deveria receber uma ajuda de custo. Anteriormente, o clube do Parque São Jorge arcava com um custo mensal de cerca de R$ 250 mil pela hospedagem no hotel de luxo Rosewood, em São Paulo. O gasto gerou debates na diretoria devido à crise financeira e à dívida acumulada com o atleta.



As conversas entre o atacante de 32 anos e o Corinthians, representado pelo presidente Osmar Stábile e o diretor de futebol Marcelo Paz, começaram ainda em janeiro, quando iniciou o período em que o atleta já poderia assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Apesar de priorizar a permanência no clube, a diretoria tratou a negociação como difícil por causa dos altos custos envolvendo o atleta.



Na atual temporada, Memphis conviveu com problemas físicos e disputou apenas 14 partidas pelo Corinthians, com um gol e uma assistência. Maior artilheiro da história da seleção holandesa, o atacante teve participação discreta na Copa e somou apenas 70 minutos em campo nos quatro jogos do país no Mundial. O jogador precisou acelerar a recuperação de uma lesão na coxa direita, sofrida em março, e teve poucos minutos pelo Corinthians antes do torneio.



Durante o ano passado, foi campeão do Paulistão e da Copa do Brasil. Em 79 jogos disputados pelo clube do Parque São Jorge desde 2024, quando foi contratado, o atacante, fez 20 gols e distribuiu 15 assistências.

