Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Confira onde assistir aos jogos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Brasileirão

Confira onde assistir aos jogos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro já conhece seu campeão. Mas muitos times ainda estão na luta por melhores posições e também para evitar o rebaixamento. Confira como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2022 às 07:00

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 07:00

Taça do Brasileirão — Foto Lucas FigueiredoCBF
Taça do Brasileirão — Foto Lucas FigueiredoCBF Crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF

SÁBADO (5)

  • Santos x Avaí
    Local:     Arena Barueri, Barueri
    Horário: 16h30
    Transmissão: Premiere

  • Fluminense x São Paulo
    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 16h30
    Transmissão:     Premiere

  • Goiás x Juventude
    Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Bragantino x América-MG
    Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Corinthians x Ceará
    Local: Neo Química Arena
    Horário: 20h30
    Transmissão: Premiere

  • Internacional x Athletico-PR
    Local: Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

DOMINGO (6)

  • Fortaleza x Atlético-GO
    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Horário:      16h
    Transmissão: Premiere

  • Coritiba x Flamengo
    Local: Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Palmeiras
    Local: Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

SEGUNDA-FEIRA (7)

  • Atlético-MG x Botafogo
    Local:     Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV

CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B

  • Criciúma x Tombense - 5/11
    Local:     Heriberto Hulse, Criciúma
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • CRB x Bahia - 6/11
    Local: Rei Pelé, Maceió
    Horário: 18h30
    Transmissão: Globo (AL) e Premiere

  • Ituano x Vasco - 6/11
    Local: Novelli Junior, Itu
    Horário: 18h30
    Transmissão: TV Gazeta e Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados