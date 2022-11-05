Confira onde assistir aos jogos da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

SÁBADO (5)
- Santos x Avaí
Local: Arena Barueri, Barueri
Horário: 16h30
Transmissão: Premiere
- Fluminense x São Paulo
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 16h30
Transmissão: Premiere
- Goiás x Juventude
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Bragantino x América-MG
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Corinthians x Ceará
Local: Neo Química Arena
Horário: 20h30
Transmissão: Premiere
- Internacional x Athletico-PR
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
DOMINGO (6)
- Fortaleza x Atlético-GO
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Coritiba x Flamengo
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Palmeiras
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere e SporTV
SEGUNDA-FEIRA (7)
- Atlético-MG x Botafogo
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 20h
Transmissão: Premiere e SporTV
CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B
- Criciúma x Tombense - 5/11
Local: Heriberto Hulse, Criciúma
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- CRB x Bahia - 6/11
Local: Rei Pelé, Maceió
Horário: 18h30
Transmissão: Globo (AL) e Premiere
- Ituano x Vasco - 6/11
Local: Novelli Junior, Itu
Horário: 18h30
Transmissão: TV Gazeta e Premiere