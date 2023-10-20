  • Confira onde assistir aos jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Confira onde assistir aos jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Rodada do fim de semana conta com clássicos regionais e disputas por pontos importantes na tabela do Brasileirão. Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

20 out 2023 às 12:43

Hulk foi um dos marcadores da última rodada do Brasileirão Crédito: Pedro Souza / CAM

Sábado (21)

  • Cuiabá x Goiás

    Local:     Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Bahia x Fortaleza

    Local:     Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • São Paulo x Grêmio

    Local: Morumbi, São Paulo
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere 

  • Botafogo x Athletico-PR

    Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (22)

  • Internacional x Santos

    Local:     Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (RS e SP)

  • Atlético-MG x Cruzeiro

    Local: Arena MRV, Belo Horizonte
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (MG)

  • Flamengo x Vasco

    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • Bragantino x Fluminense

    Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Corinthians x América-MG

    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Coritiba x Palmeiras

    Local: Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

