Confira onde assistir aos jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (21)
- Cuiabá x Goiás
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Bahia x Fortaleza
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- São Paulo x Grêmio
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Athletico-PR
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (22)
- Internacional x Santos
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (RS e SP)
- Atlético-MG x Cruzeiro
Local: Arena MRV, Belo Horizonte
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (MG)
- Flamengo x Vasco
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- Bragantino x Fluminense
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Corinthians x América-MG
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Coritiba x Palmeiras
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere