Confira onde assistir aos jogos da 26ª rodada do Brasileirão

SÁBADO (10)
- Internacional x Cuiabá
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 16h30
Transmissão: Premiere
- Ceará x Santos
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 16h30
Transmissão: Premiere
- Fluminense x Fortaleza
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Juventude
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
DOMINGO (11)
- Avaí x Athletico-PR
Local: Ressacada, Florianópolis
Horário: 11h
Transmissão: Premiere
- Botafogo x América-MG
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 11h
Transmissão: Premiere
- Coritiba x Atlético-GO
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- São Paulo x Corinthians
Local: Morumbi, Sâo Paulo
Horário: 16h
Transmissão: Globo (SP) e Premiere
- Goiás x Flamengo
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 19h
Transmissão: Premiere e SporTV
Observação: A rodada teve abertura com Atlético-MG (1) x (1) Bragantino, na quarta-feira (7).