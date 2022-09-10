Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Confira onde assistir aos jogos da 26ª rodada do Brasileirão
Campeonato Brasileiro

Confira onde assistir aos jogos da 26ª rodada do Brasileirão

Partindo para as rodadas finais, o Campeonato Brasileiro movimenta o fim de semana pelos gramados do País. Veja onde assistir, horários e locais das partidas
Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 07:00

Taça do Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

SÁBADO (10)

  • Internacional x Cuiabá
    Local:     Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 16h30
    Transmissão: Premiere

  • Ceará x Santos
    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 16h30
    Transmissão: Premiere

  • Fluminense x Fortaleza
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x Juventude 
    Local:     Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

DOMINGO (11)

  • Avaí x Athletico-PR
    Local:     Ressacada, Florianópolis 
    Horário: 11h
    Transmissão: Premiere

  • Botafogo x América-MG
    Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 11h
    Transmissão: Premiere

  • Coritiba x Atlético-GO
    Local: Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • São Paulo x Corinthians 
    Local: Morumbi, Sâo Paulo
    Horário: 16h
    Transmissão: Globo (SP) e Premiere

  • Goiás x Flamengo
    Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere e SporTV


    Observação: A rodada teve abertura com Atlético-MG (1) x (1) Bragantino, na quarta-feira (7).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados