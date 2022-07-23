Campeonato Brasileiro

Confira onde assistir aos jogos da 19ª rodada do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro já está na metade e este fim de semana tem mais jogos pelos gramados agitando a competição. Confira os horários e como assistir aos jogos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2022 às 15:00

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 15:00

Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa
Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa Crédito: CBF/Divulgação

SÁBADO (23)

  • São Paulo x Goiás (Morumbi)
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Botafogo x Athletico PR (Nilton Santos)
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

DOMINGO (24)

  • Avaí x Flamengo (Ressacada)
    Horário: 11h
    Onde assistir: Premiere

  • Palmeiras x Internacional (Allianz Parque)
    Horário: 16h
    Onde assistir: Globo (SP) e Premiere

  • Juventude x Ceará (Alfredo Jaconi)
    Horário: 16h
    Onde assistir: Globo (RS) e Premiere

  • Fluminense x Bragantino (Raulino de Oliveira)
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Atlético GO x América MG (Antônio Accioly)
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere

  • Atlético MG x Corinthians (Mineirão)
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere

  • Fortaleza x Santos (Arena Castelão)
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

  • Coritiba x Cuiabá (Couto Pereira)
    Horário: 20h
    Onde assistir: Premiere

CONFRONTOS IMPORTANTES NA 20ª RODADA DA SÉRIE B

  • Cruzeiro x Bahia (Mineirão) - 23/07
    Horário:     16h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

  • Grêmio x Ponte Preta (Arena do Grêmio) - 23/07
    Horário:     16h30
    Onde assistir: Premiere 

  • Vila Nova x Vasco (Serra Dourada) - 23/07
    Horário:     16h30
    Onde assistir: Premiere

