Confira horários e transmissões dos jogos do Brasileirão na 29ª rodada

SÁBADO (1º)
- ATLÉTICO-MG x FLUMINENSE
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 15h
Transmissão: TV Gazeta, Globo (MG) e Premiere
- INTERNACIONAL x SANTOS
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 15h
Transmissão: Globo (RS/SP) e Premiere
- CEARÁ x AMÉRICA-MG
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 15h
Transmissão: Globo (CE) e Premiere
- AVAÍ x ATLÉTICO-GO
Local: Ressacada, Florianópolis
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- GOIÁS x FORTALEZA
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- ATHLETICO-PR x JUVENTUDE
Local: Arena da Baixada, Curitiba
Horário: 19h
Transmissão: Furacão Live
- FLAMENGO x BRAGANTINO
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- CORINTHIANS x CUIABÁ
Local: Neo Química Arena, Sâo Paulo
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
SEGUNDA-FEIRA (3)
- BOTAFOGO x PALMEIRAS
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 20h
Transmissão: Premiere e SporTV
QUINTA-FEIRA (20) *
- SÃO PAULO x CORITIBA
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 20h
Transmissão: Premiere
* OBSERVAÇÃO: O São Paulo joga a final da Copa Sul-Americana no sábado, dia 1º, portanto, a partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão será disputada em data diferente dos demais clubes da competição nacional.