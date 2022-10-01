  Confira horários e transmissões dos jogos do Brasileirão na 29ª rodada
Campeonato Brasileiro

Confira horários e transmissões dos jogos do Brasileirão na 29ª rodada

Faltam apenas 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro e os times seguem na luta pela principal taça do Brasil! Confira como e onde acompanhar a partida do seu clube do coração

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2022 às 07:00
Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa
Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa Crédito: CBF/Divulgação

SÁBADO (1º)

  • ATLÉTICO-MG x FLUMINENSE
    Local:     Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 15h
    Transmissão: TV Gazeta, Globo (MG) e Premiere

  • INTERNACIONAL x SANTOS
    Local: Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 15h
    Transmissão: Globo (RS/SP) e Premiere

  • CEARÁ x AMÉRICA-MG
    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 15h
    Transmissão: Globo (CE) e Premiere

  • AVAÍ x ATLÉTICO-GO
    Local: Ressacada, Florianópolis
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • GOIÁS x FORTALEZA
    Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • ATHLETICO-PR x JUVENTUDE
    Local: Arena da Baixada, Curitiba
    Horário: 19h
    Transmissão: Furacão Live

  • FLAMENGO x BRAGANTINO
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • CORINTHIANS x CUIABÁ
    Local: Neo Química Arena, Sâo Paulo
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

SEGUNDA-FEIRA (3)

  • BOTAFOGO x PALMEIRAS
    Local:     Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV

QUINTA-FEIRA (20) *

  • SÃO PAULO x CORITIBA
    Local:     Morumbi, São Paulo
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere

    * OBSERVAÇÃO: O São Paulo joga a final da Copa Sul-Americana no sábado, dia 1º, portanto, a partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão será disputada em data diferente dos demais clubes da competição nacional.

