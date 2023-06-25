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Campeonato Brasileiro

Com um a menos, Fluminense vira sobre o Bahia e dorme no G-4

Tricolor teve Nino expulso no primeiro tempo, mas virou o jogo com dois gols logo no começo da etapa final e chegou aos 21 pontos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2023 às 21:15

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 21:15

RIO DE JANEIRO - O Fluminense venceu o Bahia de virada por 2 a 1 neste sábado (24), no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca teve Nino expulso ainda no primeiro tempo, mas conseguiu reagir na segunda etapa e virou o jogo em cinco minutos.
Com a vitória, o Fluminense entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca agora é o 3º colocado com 21 pontos. O Bahia ocupa a 14ª posição com 12 pontos.
Gabriel Pirani comemora gol da virada do Fluminense sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã
Gabriel Pirani comemora gol da virada do Fluminense sobre o Bahia, no Maracanã Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense se prepara agora para enfrentar o Sporting Cristal na Libertadores nesta terça-feira (27) , no Maracanã, Um empate garante o Tricolor Carioca nas oitavas de final da competição.
Por outro lado, o Bahia volta a campo no próximo sábado (1), para enfrentar o Grêmio, na Arena Fonte Nova, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.
O Fluminense começou pressionando o Bahia. O tricolor carioca teve muito espaço para trocar passes e impôs velocidade no jogo, criando boas oportunidades. Mas, Danilo Fernandes fez boas defesas e segurou o empate.
O Bahia foi efetivo e abriu o placar aos 27 minutos, com Vinicius Mingotti, após armar um contra-ataque mortal. Depois do gol, a equipe carioca continuou tentando pressionar os baianos, mas sem sucesso. A situação complicou ainda mais para o Fluminense quando Nino acabou sendo expulso.
Com a expulsão de Nino, o Bahia conseguiu controlar mais o jogo. O Fluminense continuou ficando mais tempo com a bola, mas sem a mesma objetividade do início da partida e não levou mais perigo ao gol da equipe baiana.
No segundo tempo, mesmo com um a menos, o Fluminense começou pressionando o Bahia. A equipe não se intimidou, subiu suas linhas de marcação e empatou o jogo com Lelê, aos três minutos, em uma bobeada da zaga baiana. O gol inflamou o estádio e deu mais gás à equipe, que virou o jogo na sequência, com Gabriel Pirani, aos 5 minutos.
Após a virada do Fluminense, o ritmo do jogo diminuiu. O time carioca recuou, deu a bola para o Bahia e apostou no contra-ataque. Os baianos encontraram muitas dificuldades para passar pela defesa bem armada do Tricolor.

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