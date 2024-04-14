  • Com homenagem a ídolo, Vasco vence o Grêmio na estreia do Brasileirão
Com ótimo primeiro tempo, o Gigante da Colina bateu o time de Rebato Gaúcho por 2 a 1. Jogo marcou a estreia do novo uniforme que homenageia Roberto Dinamite
Agência FolhaPress

14 abr 2024 às 19:01

O Vasco começou o Brasileirão com uma vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, neste domingo (14), em São Januário. A partida marcou uma série de homenagens a Roberto Dinamite e também estreou algumas inovações no regulamento do campeonato.
Matheus Cocão fez um dos gols da vitória vascaína sobre o Grêmio Crédito: ALEXANDRE BRUM/Agencia Enquadrar/Folhapress
Os gols do Vasco saíram ainda no primeiro tempo, com dois belos chutes de David e Matheus Carvalho. No segundo tempo, Gustavo Martins descontou para o Grêmio.
O jogo teve a primeira substituição dentro do protocolo de concussão do Brasileirão: o zagueiro Kanneman sofreu um choque na cabeça, não teve condição de continuar e o Grêmio teve direito a acionar o gatilho para que o jogo tivesse seis alterações.
O Grêmio reclamou muito de um pênalti não dado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que identificou "mão não intencional de Lucas Piton" em uma jogada na área. A decisão foi anunciada para todo o estádio ouvir.
Nas homenagens a Roberto Dinamite, o Vasco estreou o novo uniforme, com a frase "Valeu, Roberto". A torcida também abriu dois bandeirões em homenagem ao ídolo, que morreu no ano passado e completaria 70 anos no sábado (13).
Na próxima rodada, o Vasco visita o Red Bull Bragantino, enquanto o Grêmio recebe o Athletico-PR. Ambos os jogos são às 19h de quarta-feira (17).

