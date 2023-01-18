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Faz o L, mas de Lima!

Com gol solitário, Flu vence o Nova Iguaçu pelo Carioca

Meia tricolor fez o único gol da partida disputada no Maracanã; Tricolor utilizou um time mesclado e segue 100%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2023 às 23:19

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 23:19

Fluminense
Lima fez o gol solitário da vitória do Flu sobre o Nova Iguaçu Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense
Germán Cano não esteve em campo no Maracanã, mas não dá para dizer que a torcida do Fluminense não “fez o L”. Na verdade, só mudou o personagem. O ‘L’ dessa vez foi de Lima que, com um golaço, decretou a vitória tricolor por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu ontem, pela segunda rodada da Taça Guanabara em um jogo marcado pelo uso de reservas e atletas da base.
Lima foi beneficiado pelo fator mais interessante da partida no Maracanã: o uso dos atletas do banco. Fernando Diniz percebeu o calendário apertado que terá pela frente e escalou a equipe considerada ‘B’ para uma partida sem tanto apelo. Porém, trouxe o diferencial dessa equipe considerada reserva ter vários dos reforços para a temporada. Guga, Vitor Mendes, Jorge, Lima e Keno começaram entre os titulares.
Meia, mas atuando como volante desta vez, Lima foi o principalmente destaque. Não só pelo golaço marcado na metade da primeira etapa, acertando um lindo chute de fora da área, mas por conseguir ser um dos poucos a demonstrar entendimento da proposta de jogo de Fernando Diniz.
O Fluminense reserva amargou do mal que aflige a maioria das equipes reservas: a falta de entrosamento. Foram 90 minutos de muitos erros individuais e técnicos no Maracanã, mas esperado devido a escalação que treina junta há duas semanas.
Além de Lima, é possível destacar Keno, que levantou os torcedores na arquibancada com bons dribles e jogadas. Marrony, que não é reforço, mas busca se firmar em 2023, também apareceu com destaque.
Outro reforço para a temporada, Giovanni Manson entrou no segundo tempo no lugar de Michel Araújo e chamou a atenção. Bons dribles e um chute de fora da área perigoso fizeram a torcida ter esperança por mais bons lances do ex-atleta do Ajax, da Holanda. Bruninho, do Nova Iguaçu, foi expulso ao tentar acertar o meio-campista após sofrer um drible.
No fim, deu tempo de Isaac, que disputou a Copinha deste ano, fazer sua estreia como profissional. Com poucos minutos, não teve muito como acrescentar.
Com informações do Jogo Extra

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