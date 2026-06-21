Com gol de Yamal, Espanha atropela Arábia Saudita e assume liderança do Grupo H

A Espanha confirmou o favoritismo e não tomou conhecimento da Arábia Saudita neste domingo (21). Com atuação dominante do início ao fim, a seleção espanhola venceu por 4 a 0, em Atlanta, pela Copa do Mundo de 2026, e deu um passo importante rumo à classificação para a próxima fase do torneio.





O grande destaque da partida foi Mikel Oyarzabal, que marcou duas vezes e ainda deu assistência para o primeiro gol do jogo. Lamine Yamal, principal joia da nova geração espanhola, também brilhou ao abrir o placar e marcar seu primeiro gol em Copas do Mundo. O quarto gol veio no início da etapa final, em lance que terminou com gol contra do zagueiro saudita Tambakti.





O jogo





A Espanha assumiu o controle da partida desde os primeiros minutos. Aos nove, Oyarzabal cruzou rasteiro e encontrou Yamal livre para empurrar para as redes. Sem dar espaço para qualquer reação saudita, os espanhóis ampliaram aos 20 minutos, quando Oyarzabal aproveitou falha da defesa após cobrança de escanteio. Apenas dois minutos depois, o atacante voltou a aparecer na área para marcar o terceiro e transformar a vitória em goleada ainda antes do intervalo.





Na segunda etapa, a equipe comandada pela posse de bola manteve o domínio absoluto. Logo aos três minutos, Cucurella finalizou após cobrança de escanteio, o goleiro Al-Owais defendeu, mas a bola bateu em Tambakti antes de entrar, decretando o quarto gol espanhol.





Com ampla vantagem no placar, a Espanha reduziu o ritmo, administrou a posse de bola e ainda criou oportunidades para ampliar. Ferran Torres chegou a balançar as redes nos acréscimos, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.





A Arábia Saudita tentou reagir em alguns momentos da etapa final e levou perigo em finalização de Al-Hamdan, defendida por Unai Simón, mas encontrou dificuldades para superar a sólida marcação espanhola durante toda a partida.





Além da vitória contundente, o confronto ficou marcado pelo primeiro gol de Lamine Yamal em Copas do Mundo. Aos 18 anos, o atacante entrou para a lista dos jogadores mais jovens a marcar na história do torneio.





Com o resultado, a Espanha reforça sua candidatura ao título e chega embalada para a sequência da competição, enquanto a Arábia Saudita passa a depender dos próximos resultados para seguir sonhando com a classificação.