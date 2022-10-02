Chega em 174 o número de mortos em briga após jogo de futebol na Indonésia

Crianças também estão entre as vítimas da briga Crédito: Reprodução / Twitter

Subiu para 174 o número de mortos na briga generalizada após um jogo de futebol na Indonésia. Torcedores do Arema FC invadiram o gramado depois da derrota para o visitante Persebaya Surabaya, na noite deste sábado (1º), na primeira divisão nacional e uma confusão se instaurou no Kanjuruhan Stadium.

Dentre os mortos, dois eram policiais, e 34 pessoas morreram ainda dentro do estádio, as demais mortes foram confirmadas já no hospital, afirmou o chefe de polícia da província de Java Oriental, Nico Afinta.

A imprensa indonésia informa que o tumulto começou após o apito final, quando os torcedores do Arema invadiram o campo para protestar contra jogadores e funcionários do clube. Na sequência, as forças de segurança entraram em ação, fazendo o uso de gás lacrimogêneo. As pessoas que tentavam escapar do gás acabaram entrando em desespero e pisotearam outras no local. Há relatos de pessoas com falta de ar, e crianças perdidas dos pais em meio a situação de “pânico incontrolável”.

Já fora do estádio, a confusão continuou e carros de polícia foram destruídos, além disso, torcedores incendiaram outras instalações do local.

CAOS TOMOU CONTA DO ESTÁDIO

Imagens que circulam nas redes sociais, mostram a grande concentração de gás lacrimogêneo, pessoas subindo em cercas e carregando feridos. Vídeos mostram pessoas ofendendo policiais, que se defendiam com escudos. As autoridades locais afirmam que o estádio tem capacidade para 42 mil pessoas, e na partida em questão, estava cheio.

BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2022

LIGA ESTÁ SUSPENSA

O Governo da Indonésia pediu desculpas pelo incidente e prometeu investigar as circunstâncias do tumulto. "Lamentamos pelo incidente (...) Trata-se de um incidente lamentável, que "fere" nosso futebol em um momento em que os torcedores podem assistir a partidas no estádio. Nós avaliamos rigorosamente a organização da partida e a presença dos torcedores. Voltaremos a proibir a presença da torcida nas partidas? Isto é o que vamos discutir", disse o ministro indonésio de Esportes e Juventude, Zainudin Amali, à emissora Kompas.

Segundo a Federação Indonésia de Futebol, o Arema FC está proibido de sediar jogos em casa pelo resto da temporada e os demais jogos da liga estão suspensos por uma semana. Além disso, uma equipe de investigação será enviada até Malang para determinar as causas da tragédia.

BRASILEIROS ESTAVAM NO JOGO