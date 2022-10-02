Chega em 174 o número de mortos em briga após jogo de futebol na Indonésia

Subiu para 174 o número de mortos na briga generalizada após um jogo de futebol na Indonésia. Torcedores do Arema FC invadiram o gramado depois da derrota para o visitante Persebaya Surabaya, na noite deste sábado (1º), na primeira divisão nacional e uma confusão se instaurou no Kanjuruhan Stadium.
Dentre os mortos, dois eram policiais, e 34 pessoas morreram ainda dentro do estádio, as demais mortes foram confirmadas já no hospital, afirmou o chefe de polícia da província de Java Oriental, Nico Afinta.
A imprensa indonésia informa que o tumulto começou após o apito final, quando os torcedores do Arema invadiram o campo para protestar contra jogadores e funcionários do clube. Na sequência, as forças de segurança entraram em ação, fazendo o uso de gás lacrimogêneo. As pessoas que tentavam escapar do gás acabaram entrando em desespero e pisotearam outras no local. Há relatos de pessoas com falta de ar, e crianças perdidas dos pais em meio a situação de “pânico incontrolável”.
Já fora do estádio, a confusão continuou e carros de polícia foram destruídos, além disso, torcedores incendiaram outras instalações do local.
CAOS TOMOU CONTA DO ESTÁDIO
Imagens que circulam nas redes sociais, mostram a grande concentração de gás lacrimogêneo, pessoas subindo em cercas e carregando feridos. Vídeos mostram pessoas ofendendo policiais, que se defendiam com escudos. As autoridades locais afirmam que o estádio tem capacidade para 42 mil pessoas, e na partida em questão, estava cheio.
LIGA ESTÁ SUSPENSA
O Governo da Indonésia pediu desculpas pelo incidente e prometeu investigar as circunstâncias do tumulto. "Lamentamos pelo incidente (...) Trata-se de um incidente lamentável, que "fere" nosso futebol em um momento em que os torcedores podem assistir a partidas no estádio. Nós avaliamos rigorosamente a organização da partida e a presença dos torcedores. Voltaremos a proibir a presença da torcida nas partidas? Isto é o que vamos discutir", disse o ministro indonésio de Esportes e Juventude, Zainudin Amali, à emissora Kompas.
Segundo a Federação Indonésia de Futebol, o Arema FC está proibido de sediar jogos em casa pelo resto da temporada e os demais jogos da liga estão suspensos por uma semana. Além disso, uma equipe de investigação será enviada até Malang para determinar as causas da tragédia.
BRASILEIROS ESTAVAM NO JOGO
Na partida, quatro brasileiros estavam em campo. Maringá, goleiro do Arema, e Higor Vidal, Léo Lelis e Sílvio Júnior, jogadores do Surabaya. Nenhum dos atletas brasileiros sofreu agressões, postaram mensagens de apoio às vítimas nas redes sociais e internautas fizeram uma onda de comentários sobre o caso nas redes.