CBF demite Dorival Júnior do comando da Seleção Brasileira

Dorival Júnior é demitido da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Dorival Júnior não é mais o treinador da Seleção Brasileira, e deixa o comando após um ano e 16 jogos no cargo. O técnico foi demitido nesta sexta-feira (28) pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. Em nota oficial, a CBF agradeceu a Dorival e afirmou que já trabalha na busca por um substituto.

A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto CBF - Nota Oficial

O diretor de seleções, Rodrigo Caetano, o auxiliar Juan e o gerente de seleções, Cícero Souza, seguem na CBF. Já os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o preparador físico Celso Resende também estão fora. As más atuações e resultados já pressionavam Dorival desde o ano passado, mas a situação se agravou após a goleada sofrida pelo Brasil por 4 a 1 para a Argentina.