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Caiu!

CBF demite Dorival Júnior do comando da Seleção Brasileira

O treinador Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é o preferido para a vaga. Mas o português Jorge Jesus também está no radar

Publicado em 28 de Março de 2025 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2025 às 18:01
Dorival Júnior terá teste de fogo pela Seleção nos jogos contra Colômbia e Argentina
Dorival Júnior é demitido da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
Dorival Júnior não é mais o treinador da Seleção Brasileira, e deixa o comando após um ano e 16 jogos no cargo. O técnico foi demitido nesta sexta-feira (28) pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. Em nota oficial, a CBF agradeceu a Dorival e afirmou que já trabalha na busca por um substituto.
A Confederação Brasileira de Futebol informa que o técnico Dorival Júnior não comanda mais a Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF vai trabalhar em busca do substituto
CBF - Nota Oficial
O diretor de seleções, Rodrigo Caetano, o auxiliar Juan e o gerente de seleções, Cícero Souza, seguem na CBF. Já os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o preparador físico Celso Resende também estão fora. As más atuações e resultados já pressionavam Dorival desde o ano passado, mas a situação se agravou após a goleada sofrida pelo Brasil por 4 a 1 para a Argentina. 
Com o desligamento, a Seleção vai para o quarto treinador neste ciclo de Copa do Mundo. Após a saída de Tite, o Brasil teve Ramon Menezes e Fernando Diniz interinamente em 2023 antes da contratação de Dorival, em 2024. O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, da Espanha, é o preferido de Ednaldo para assumir o comando da Seleção a cerca de um ano da próxima Copa do Mundo, mas Jorge Jesus também está no radar.

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