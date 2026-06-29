Capixabas na Copa: conheça os jogadores do ES que disputaram o Mundial

Nascido em Ilhéus, na Bahia, o zagueiro Aldair adotou Vila Velha como residência e tem forte ligação com o Espírito Santo. Ídolo histórico do Flamengo e da Roma, ele foi titular absoluto e pilar defensivo no tetracampeonato do Brasil na Copa de 1994, tendo disputado também os mundiais de 1990 e 1998.

Em 2005, aos 39 anos, o zagueiro aceitou o convite para defender o Rio Branco por duas partidas. Sua participação ajudou o clube alvinegro a conquistar a Série B do Campeonato Capixaba daquele ano. Aldair também atuou como embaixador do Comitê ES Copa 2014 para promover o estado como local de treinamento para seleções.