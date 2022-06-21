Capixaba Richarlison na mira de gigantes e movimentações no Flamengo são destaques no mercado do futebol

Chelsea, Tottenham e Arsenal estão na disputa pelo capixaba Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O mercado da bola do futebol nacional e internacional continua agitado, com especulações e desfechos em meio à abertura da janela de transferências.

No Brasil, o destaque vai para o Flamengo, que finalmente anunciou a contratação de Éverton Cebolinha e vê o goleiro Diego Alves cumprir seus últimos meses de contrato no clube.

Já na Europa, as novidades giram em torno do futuro do atacante Richarlison, do Everton, que virou alvo de gigantes da Inglaterra.

A reportagem destaca as principais notícias do dia no mercado da bola. Confira:

AGORA É OFICIAL!

O Flamengo realizou o sonho de contratar Everton Cebolinha. A negociação chegou ao fim, o atacante assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2026 e foi anunciado nesta segunda-feira (20) nas redes sociais.

A novela para contratação de Cebolinha começou ainda em janeiro, no entanto, a penhora do Banco Central atrasou o negócio. Aparando as arestas desde então, o Flamengo comprou 90% dos direitos econômicos do jogador por 13,5 milhões de euros (R$ 69,8 milhões). A negociação pode chegar até 16 milhões de euros caso o atleta cumpra metas esportivas estipuladas.

TRAJETÓRIA PERTO DO FIM

Enquanto uns chegam, outros estão perto de sair do Flamengo, e Diego Alves é um deles. O goleiro, que tem contrato até o fim do ano, está vivendo seus últimos meses como jogador do clube. Sob comando de Dorival Júnior, ele voltou a ganhar espaço e retomou a vaga de titular.

"Posso estar vivendo meus últimos meses aqui com certeza dentro do Flamengo. Com certeza vai ser assim. Dentre os momentos que a gente passou agora, eu só tenho a agradecer o carinho da torcida e dos jogadores. Estamos aqui para ajudar o Flamengo. Nós, jogadores, vamos passar, vêm outros, e o Flamengo continua", falou o camisa 1, em tom de despedida, sobre o seu futuro.

WANDERSON VAI FICAR NO INTER?

O atacante Wanderson é um dos principais destaques do Inter atualmente. Por isso, o clube abriu negociação para permanência dele e aguarda a chegada do estafe do atleta a Porto Alegre para encaminhar acordo. O jogador atua no Beira-Rio emprestado até o fim do ano pelo Krasnodar, da Rússia.

O clube gostaria do retorno dele após o período, mas a opção de compra prevista no vínculo, cujo valor vai de 4 milhões de euros (R$ 21,7 milhões na cotação atual) a 5 milhões de euros (R$ 27 milhões na cotação atual), pode ser acionada e impedir o regresso. Na semana passada, reportagem do UOL Esporte informou que a movimentação para permanência já acontecia nos bastidores. Agora, o clube parte para a negociação.

MANTUAN NÃO NEGA INTERESSE EM IR PARA A EUROPA

Mantuan tem sido um dos jogadores mais importantes do Corinthians nas últimas semanas. "Miúdo", como VP chama os atletas da base corintiana, o jovem de 21 anos vem se destacando pela sua polivalência, podendo desempenhar diferentes funções em campo. Após a vitória por 1 a 0 contra o Goiás, porém, o atleta não escondeu que tem o desejo de atuar na Europa em um futuro breve.

Perguntado na zona mista sobre sua relação com Gabriel Martinelli, do Arsenal, o atleta disse que também espera atuar no futebol europeu em breve. "É um amigo, irmão, a gente jogou desde pequeno, ganhamos todos títulos juntos, era muito bom. Muito feliz pelo sucesso dele e espero já já estar com ele lá na Europa", disse o atleta.

POMBO DISPUTADO POR GIGANTES

O Chelsea é o mais novo clube em busca da contratação de Richarlison, segundo o "Daily Mail". O Everton está disposto a escutar ofertas por seu principal astro, mas só deve aceitar propostas acima dos 50 milhões de libras (R$ 313 milhões).