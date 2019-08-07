Pedro faz parte do elenco sub-20 do Santos e já treinou com os profissionais Crédito: Ivan Storti

Copa Gazetinha pelo time de sua cidade natal e, nesta terça-feira (06), assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe da baixada santista, com direito a multa rescisória de 70 milhões de euros, aproximadamente R$ 311 milhões, de acordo com familiares. Nascido em Jaguaré , no interior do Espírito Santo, Pedro Henrique Scaramussa conseguiu chegar a um dos melhores times de base do Brasil. Com apenas 11 anos, Pedrinho passou em um teste no Santos após se destacar napelo time de sua cidade natal e, nesta terça-feira (06), assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe da baixada santista, com direito a multa rescisória de 70 milhões de euros, aproximadamente R$ 311 milhões, de acordo com familiares.

Your browser does not support the audio element. Capixaba que vale R$ 300 milhões assina contrato com o Santos

Pedrinho, que atua como lateral esquerdo, tem status de joia no Santos . Já disputou vários campeonatos de base pela equipe tanto no Brasil quanto fora do país. Neste mês, o sub-18 santista foi vice-campeão da Weifang Cup, tradicional torneio de base na China. O Peixe foi derrotado pelo Boca Juniors-ARG por 2 a 0 na final, mas passou por equipes como Nice-FRA e Wolverhampton-ING.

O jovem jogador, porém, tem a consciência tranquila. Ele afirma que não deixa o tratamento de estrela subir à sua cabeça. Mas, como todo jovem jogador de futebol, tem seus sonhos.

"uero jogar na Europa, mas antes pretendo me profissionalizar pelo Santos e conquistar muitos títulos aqui. Sou tranquilo quanto a isso, não me deixo levar por essa questão de ser considerado uma joi" Pedrinho, lateral do Santos - Cargo do Autor

Pedro já treina nos profissionais do Santos, sob os olhares do técnico Jorge Sampaoli. O jovem diz que é um treinador inteligente, que possui um estilo de jogo intenso na defesa e no ataque. Afirmou ainda que se sente à vontade, já que suas características encaixam com a proposta do argentino.

INÍCIO NO ESPORTE

O atleta conta que começou jogando bola dentro de casa. Ele, inclusive, quebrava alguns objetos da mãe, que ficava bem brava. Mas, segundo Pedro, tanto ela quanto o pai sempre apoiaram a sua carreira. “Gostava de chutar a bola entre as pernas dela, que brigava comigo, mas nunca deixaram de me incentivar”, conta o jovem, se divertindo.

O garoto começou bem cedo sua trajetória no futebol. Aos sete anos, já estava na escolinha do Jaguaré, clube de cidade de origem. “Meu primeiro treinador foi o Alessandro Costa, o ‘Sandrinho’, no sub-7 do Jaguaré. Comecei na escolinha e, logo depois da 'Copa Gazetinha', fui fazer o teste”.

O Jaguaré foi o primeiro clube de Pedro, em sua cidade natal Crédito: Arquivo Pessoal

Pedrinho foi abordado por um olheiro do Santos ainda na arquibancada do estádio, enquanto assistia ao jogo de uma outra categoria do Jaguaré. “Na hora, falei que tinha 9 anos, mas na verdade tinha 11, coisa de criança, né. Esse olheiro foi falar com meu pai e disse que queria me levar para lá. Fui para uma avaliação e, depois, só voltei para me mudar de vez”, conta.

O jovem já está bem adaptado ao Peixe. Pedro conta que, após sete anos na base do clube, já teve muitas experiências boas. “Joguei campeonatos de base, o que é bem legal. Pude viajar com o time, conhecer cidades novas… é uma sensação muito boa, ver a torcida por onde passamos”.

O atleta relata também a experiência de um torneio internacional e atesta que é uma sensação que vai ficar para sempre em sua memória. “Foi meu segundo torneio fora do país, o primeiro foi em Doha, no Catar. Nesse, na China, foi muito bacana. Eram estádios grandes e equipes conhecidas internacionalmente. Consegui dar uma assistência contra o Hebei Fortune-CHI, foi inesquecível”, conta.

Pedro exibindo medalha e troféu conquistados na China Crédito: Arquivo Pessoal

PAI CORUJA

Anderson, pai de Pedro, é o grande incentivador da carreira do atleta. Ele conta que, desde quando o filho era mais novo, já tinha um trato diferente com a bola. E, claro, sempre o acompanhava e tentava fazer o papel de pai-técnico à beira do gramado. “Eu era aquele pai enjoado na beira do campo”.

Pedro mora fora de casa desde muito novo, mas seu pai se diz muito tranquilo quanto a isso. Anderson conta que a família concordou a respeito da ida do garoto, na época com 10 anos, para viver em Santos. A mãe, inclusive, ficou por um tempo com Pedro. “Como ele ainda não tinha 14 anos, que é a idade mínima para morar no clube, a mãe dele resolveu ir morar em Santos. Ela ficou lá por quatro anos e voltou quando ele fez 15”, afirmou.

O jovem atleta é motivo de orgulho da família, mas Anderson faz questão de monitorar a carreira do filho. Ele conta que era um sonho ver Pedro jogando em um grande clube do Brasil. “É muito gratificante. Ele é um moleque novo, esforçado, abre mão de muitas coisas. Treina de segunda a sexta e nos finais de semana viaja para os jogos. Ele sabe que precisa se dedicar para se tornar um grande jogador”, disse Anderson, que ajuda o filho a manter os pés no chão e a cabeça no futebol.

Pedro assinou seu primeiro contato profissional com o Santos Crédito: Arquivo Pessoal

SANTOS CONFIRMA

A assessoria do Santos confirmou a renovação de Pedro por três temporadas com opção de extensão por mais dois anos. Os valores da multa, porém, não foram oficialmente revelados.