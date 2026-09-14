Caio Bonfim está confiante na classificação do Vasco na Sul-Americana

Caio Bonfim está no Espírito Santo para uma série de exames e ações com patrocinadores, e falou sobre sua segunda maior paixão: o Vasco da Gama. Vascaíno desde criança, o campeão mundial e medalhista olímpico, está confiante para o compromisso desta terça-feira, contra o Santa Fe, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, em São Januário. No primeiro confronto, na Colômbia, as equipes empataram em 0 a 0.





O atleta, que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e o ouro nos 20 km do Mundial de 2025, vive uma relação antiga com o Cruz-Maltino. A paixão pelo clube veio da família e já rendeu até um momento marcante da vida pessoal: em 2011, Caio pediu a então namorada, Juliana, em namoro durante um jogo do Vasco.





"Não estou nervoso, o Vascaíno já é vacinado contra qualquer coisa. [No jogo desta terça-feira] acho que vai ser 2 a 0... Pode ser até 3 a 0, anotar aí. Nas copas a gente está mais tranquilo, não entra tão pressionado como no Brasileiro e tem fluído mais. Estamos aqui para torcer mesmo e a gente vai apoiar", cravou Caio Bonfim.



