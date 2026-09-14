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Medalhista olímpico

Caio Bonfim está confiante na classificação do Vasco na Sul-Americana

Vascaíno de coração, o medalhista de Prata na marcha atlética em Paris-2024 acredita na vitória do Cruz-Maltino diante o Santa Fé

Publicado em 14 de Setembro de 2026 às 18:43

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

14 set 2026 às 18:43
Caio Bonfim, medalhista olímpico de prata na marcha atlética, em Vasco x Palmeiras
Lucas Magalhães

Caio Bonfim está no Espírito Santo para uma série de exames e ações com patrocinadores, e falou sobre sua segunda maior paixão: o Vasco da Gama. Vascaíno desde criança, o  campeão mundial e medalhista olímpico, está confiante para o compromisso desta terça-feira, contra o Santa Fe, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, em São Januário. No primeiro confronto, na Colômbia, as equipes empataram em 0 a 0.


O atleta, que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e o ouro nos 20 km do Mundial de 2025, vive uma relação antiga com o Cruz-Maltino. A paixão pelo clube veio da família e já rendeu até um momento marcante da vida pessoal: em 2011, Caio pediu a então namorada, Juliana, em namoro durante um jogo do Vasco.


"Não estou nervoso, o Vascaíno já é vacinado contra qualquer coisa. [No jogo desta terça-feira] acho que vai ser 2 a 0... Pode ser até 3 a 0, anotar aí. Nas copas a gente está mais tranquilo, não entra tão pressionado como no Brasileiro e tem fluído mais. Estamos aqui para torcer mesmo e a gente vai apoiar", cravou Caio Bonfim.


Juliana e Caio Bonfim no Engenhão em novembro de 2011
Arquivo Pessoal

Caio vê evolução com novo trabalho do Vasco


O otimismo de Caio também passa pelo momento recente do time. Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco soma quatro vitórias e um empate nos últimos seis jogos e segue vivo nas disputas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. No Brasileirão, porém, a situação ainda é delicada, com o Cruz-Maltino na briga contra o Z-4.


"A gente fica preocupado com o Brasileiro, porque o começo foi difícil, sem pontuar, e você sabe que é um campeonato muito concorrido, vários times bons, então se você der mole é perigoso. Mas a forma que o time está jogando agora, com o treinador, com a metodologia, com contratações pontuais, acho que isso tudo precisar só de tempo para poder mostrar esse potencial", concuiu o marchador.


Caio Bonfim e família em Brasília
Arquivo Pessoal
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