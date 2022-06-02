Brasil goleia Coreia do Sul com ataque envolvente e dois gols de Neymar

Neymar e Richarlison balançaram as redes para o Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A seleção brasileira goleou nesta quinta-feira (2) a Coreia do Sul por 5 a 1, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Qatar. Os gols no World Cup Stadium, em Seul, foram marcados por Richarlison, Neymar, duas vezes em cobranças de pênalti, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

Mais de 67 mil torcedores marcaram presença na abertura do "Brazil Global Tour", série de amistosos da seleção na Ásia, e aplaudiram Neymar no começo ao fim. Herói do Real Madrid na Liga dos Campeões, Vini Jr também recebeu homenagens quando entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo.

Como preparação para a Copa, Tite viu um ataque envolvente e goleador e boas atuações de nomes como Alex Sandro e Fred, mas pode ter se decepcionado com o desempenho dos experientes Thiago Silva e Daniel Alves.