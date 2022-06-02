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Amistoso

Brasil goleia Coreia do Sul com ataque envolvente e dois gols de Neymar

O capixaba Richarlison, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus também deixaram suas marcas na partida que o Brasil venceu por 5 a 1

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 12:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jun 2022 às 12:23
Neymar e Richarlison balançaram as redes para o Brasil
Neymar e Richarlison balançaram as redes para o Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A seleção brasileira goleou nesta quinta-feira (2) a Coreia do Sul por 5 a 1, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Qatar. Os gols no World Cup Stadium, em Seul, foram marcados por Richarlison, Neymar, duas vezes em cobranças de pênalti, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.
Mais de 67 mil torcedores marcaram presença na abertura do "Brazil Global Tour", série de amistosos da seleção na Ásia, e aplaudiram Neymar no começo ao fim. Herói do Real Madrid na Liga dos Campeões, Vini Jr também recebeu homenagens quando entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo.
Como preparação para a Copa, Tite viu um ataque envolvente e goleador e boas atuações de nomes como Alex Sandro e Fred, mas pode ter se decepcionado com o desempenho dos experientes Thiago Silva e Daniel Alves.
O próximo desafio do Brasil é na segunda-feira (6), contra o Japão. É bom programar o despertador para ainda mais cedo: a bola rola às 7h20 (de Brasília). Depois desse jogo é só em setembro. A Coreia do Sul também continua se preparando para a Copa do Mundo e enfrenta o Chile no mesmo dia 6.

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