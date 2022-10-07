Botafogo vence Avaí de virada e entra na briga pela Libertadores

Botafogo vence o Avaí de virada na Ressacada Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Depois de um primeiro tempo bem abaixo, o Botafogo precisou de apenas dez minutos para virar o confronto sobre o Avaí e ganhar por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (6). Bissoli abriu o placar na Ressacada, mas Cuesta e Tiquinho Soares garantiram a vitória alvinegra na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o time carioca sobe uma posição e chega ao nono lugar, com 40 pontos, apenas dois a menos que o América-MG, que fecha o G-8, grupo das equipes que vão, ao menos, para a pré-Libertadores. Já o Avaí, com apenas 28 pontos, fica na 19ª e penúltima colocação.

Com um pênalti marcado após a chamada do VAR, Bissoli abriu o placar logo aos dez minutos do primeiro tempo e deixou o Avaí confortável para se defender. No intervalo, Luís Castro promoveu as entradas de Jacob Montes e Victor Sá, colocou o time alvinegro para frente e conquistou a virada rapidamente com os gols de Cuesta, aos três, e de Tiquinho Soares, aos dez.