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Boa fase

Botafogo vence Avaí de virada e entra na briga pela Libertadores

Com finalistas da Libertadores e da Copa do Brasil já dentro do G-6, Brasileirão passará a ter G-8 para a Libertadores. Por isso, o Glorioso está na disputa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 out 2022 às 22:20

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 22:20

Botafogo vence o Avaí de virada na Ressacada
Botafogo vence o Avaí de virada na Ressacada Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Depois de um primeiro tempo bem abaixo, o Botafogo precisou de apenas dez minutos para virar o confronto sobre o Avaí e ganhar por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (6). Bissoli abriu o placar na Ressacada, mas Cuesta e Tiquinho Soares garantiram a vitória alvinegra na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o triunfo, o time carioca sobe uma posição e chega ao nono lugar, com 40 pontos, apenas dois a menos que o América-MG, que fecha o G-8, grupo das equipes que vão, ao menos, para a pré-Libertadores. Já o Avaí, com apenas 28 pontos, fica na 19ª e penúltima colocação.
Com um pênalti marcado após a chamada do VAR, Bissoli abriu o placar logo aos dez minutos do primeiro tempo e deixou o Avaí confortável para se defender. No intervalo, Luís Castro promoveu as entradas de Jacob Montes e Victor Sá, colocou o time alvinegro para frente e conquistou a virada rapidamente com os gols de Cuesta, aos três, e de Tiquinho Soares, aos dez.
As duas equipes atuam fora de casa, no domingo (9), às 16h, pela 31ª rodada da competição. O Botafogo encara o São Paulo, enquanto o Avaí duela contra o Fortaleza.

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