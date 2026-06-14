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Copa do Mundo

Alemanha repete o histórico 7 a 1, goleia Curaçao e estreia com autoridade

Havertz marcou duas vezes na vitória alemã; seleção caribenha disputou sua primeira partida em Mundiais

Publicado em 14 de Junho de 2026 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2026 às 16:12
Alemanha venceu o Curaçao por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo
Alemanha venceu o Curaçao por 7 a 1 na estreia da Copa do Mundo Reuters/Folhapress

A Alemanha começou sua campanha na Copa do Mundo de 2026 da mesma forma que encerrou uma de suas páginas mais marcantes na história dos Mundiais. Neste domingo (14), a seleção europeia goleou Curaçao por 7 a 1 no BC Place, em Vancouver, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo E, repetindo o mesmo placar da histórica semifinal contra o Brasil na Copa do Mundo de 2014.

O resultado, porém, demorou a se desenhar. Nmecha abriu o placar para os alemães logo aos seis minutos, mas Curaçao respondeu aos 21 com Comenencia, que marcou o primeiro gol da história da seleção caribenha em Copas do Mundo. A equipe fazia sua estreia absoluta no torneio. O empate durou pouco. Schlotterbeck recolocou a Alemanha em vantagem aos 38 minutos e deu início ao domínio europeu. Nos acréscimos da primeira etapa, Havertz marcou o terceiro gol alemão e praticamente encaminhou a vitória antes do intervalo.


Na volta para o segundo tempo, a Alemanha manteve a intensidade. Musiala ampliou logo nos minutos iniciais, Brown fez o quinto aos 68 minutos e Undav anotou o sexto aos 78. Já na reta final da partida, Havertz voltou a balançar as redes e fechou a goleada por 7 a 1.


Sem conseguir conter a movimentação ofensiva alemã, Curaçao passou a maior parte do segundo tempo se defendendo. Ainda assim, a seleção deixa sua estreia em Copas marcada por um feito histórico: o primeiro jogo e o primeiro gol do país na maior competição do futebol mundial.


Com o resultado, a Alemanha larga na liderança provisória do Grupo E com três pontos e saldo positivo de seis gols. Curaçao fica sem pontuar e tentará a recuperação na próxima rodada.

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