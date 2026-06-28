RD Congo bate Uzbequistão e avança às oitavas da Copa do Mundo pela primeira vez na história

O confronto direto na rodada final do Grupo K definia a sobrevivência na competição. Enquanto o Uzbequistão precisava de um verdadeiro milagre nos saldos para avançar, os congoleses dependiam de uma vitória simples para se consolidar, mostrando muita força mental e organização para reverter a desvantagem inicial e dominar o adversário na segunda etapa.





O roteiro da partida teve contornos de drama. O Uzbequistão abriu o placar logo no começo do primeiro tempo com um belo gol por cobertura do atacante Shomurodov, aproveitando uma falha de posicionamento da defesa e do goleiro Mpasi. No entanto, a etapa final foi um verdadeiro amasso da equipe africana. O atacante Wissa assumiu a responsabilidade e empatou cobrando pênalti com frieza. A pressão continuou e a virada veio com Mayele, aproveitando desvio na área. Já nos acréscimos, coroando a grande atuação, Wissa apareceu novamente com um chute rasteiro cruzado para sacramentar o 3 a 1 definitivo.





Com os quatro pontos somados, a RD Congo garantiu seu lugar entre os melhores terceiros colocados da Copa e já tem um compromisso de peso marcado. A seleção africana avança para enfrentar a Inglaterra na próxima quarta-feira (1º), às 13h, jogando mais uma vez no estádio de Atlanta. Do outro lado, o Uzbequistão se despede de sua primeira Copa do Mundo amargando a terceira pior campanha da fase de grupos, com três derrotas, apenas dois gols marcados e 11 sofridos.